Los eternos de la Liga MX: Nahuel, Cota y Sepúlveda superan los 400 partidos en el futbol mexicano

En una liga, como la Liga MX, caracterizada por la constante rotación de jugadores y la corta duración de los procesos, mantenerse vigente durante más de una década en el máximo circuito no es tarea sencilla.

Sin embargo, tres futbolistas en activo han logrado romper esa barrera y consolidarse como auténticos referentes de la Liga MX, superando los 400 partidos disputados en México.

Nahuel Guzmán l IMAGO7

El primero en la lista

Encabezando esta selecta lista se encuentra Nahuel Guzmán, guardameta de Tigres, quien suma 437 encuentros en el futbol mexicano.

Desde su llegada a la Liga MX, el arquero argentino se convirtió en una pieza fundamental del conjunto felino, no solo por su regularidad bajo los tres palos, sino por su liderazgo, personalidad y papel clave en una de las épocas más exitosas del club regiomontano.

En el segundo puesto aparece Rodolfo Cota, con 410 partidos, un portero que ha construido su carrera a base de constancia y profesionalismo. Actualmente América, Cota ha sido sinónimo de experiencia y seguridad, además de convertirse en uno de los arqueros mexicanos más confiables de los últimos años.

Rodolfo Cota l IMAGO7

¿Cuántos partidos tiene Ángel Sepúlveda?

Cerrando el listado está Ángel Sepúlveda, quien alcanza los 407 encuentros en el balompié nacional. El delantero ha sabido reinventarse a lo largo de su trayectoria, destacando por su sacrificio, movilidad y aporte ofensivo en distintos equipos de la Liga MX. Ahora delantero de Chivas tendrá que competir por la titularidad.

Su permanencia en el máximo circuito refleja disciplina, adaptación y vigencia en una posición altamente competitiva en diversas adeversidades de partidos y torneos.

En una época donde la continuidad es cada vez más escasa, Nahuel, Cota y Sepúlveda representan la constancia y el compromiso con el futbol mexicano, formando parte de un grupo reducido de jugadores en activo que han dejado huella partido a partido en la historia reciente de la Liga MX.