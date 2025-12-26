VIDEO: streamer Clavicular atropella a fan con su Tesla Cybertruck durante transmisión en vivo

El nombre Clavicular se ha convertido en tendencia tras un video que circula en redes sociales donde se observa cómo este creador de contenido, mientras transmitía en vivo desde su Tesla Cybertruck, avanza con el vehículo y golpea a un seguidor que se colocó sobre el cofre. El momento ocurrió el 24 de diciembre de 2025, y la reacción del streamer y las circunstancias del hecho han generado críticas, debates sobre seguridad y sanciones por parte de plataformas de streaming.

Captura del momento en que el streamer Clavicular conducía su Tesla Cybertruck durante la transmisión.

¿Quién es Clavicular?

Clavicular es el alias de Braden Peters, un joven creador de contenido y streamer originario de Estados Unidos, que ganó notoriedad en redes sociales principalmente por sus transmisiones en la plataforma Kick, donde producía contenido en vivo y compartía impresiones personales con sus seguidores.

Antes de este incidente, Peters se había destacado por contenidos relacionados con rutinas, estilo de vida y “coaching” para mejorar la confianza y apariencia, acumulando seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

El creador de contenido fue suspendido de la plataforma de streaming tras el atropello. / IG: @clavicular0

El incidente en vivo que desató la polémica

El video viral muestra a un individuo subiéndose al cofre del Tesla Cybertruck que conducía Clavicular mientras estaba transmitiendo. Luego de unos segundos, el vehículo avanza y el fan cae y es atropellado por la camioneta.

En el material difundido en redes sociales se escucha que el streamer —visiblemente sorprendido y con tono polémico— preguntó algo como “¿está muerto? Con suerte”, comentarios que intensificaron la indignación entre usuarios y criticaron su reacción.

Clavicular intentó justificar su acción asegurando que actuó por miedo y en defensa propia, argumentando que se sintió acorralado por personas alrededor del vehículo en ese momento.

La transmisión en vivo en la que ocurrió el hecho desencadenó sanciones para Clavicular. / Captura de pantalla

Repercusiones y sanciones

Hasta el momento, no existe un pronunciamiento oficial de autoridades que confirme cargos legales contra el streamer conocido como Clavicular por el incidente ocurrido durante su transmisión en vivo. Sin embargo, el video del momento se volvió viral en redes sociales y derivó en que la plataforma Kick suspendiera su cuenta. Además, otros creadores de contenido cercanos al caso han señalado públicamente que la persona involucrada se encontraría con vida, aunque esta información no ha sido verificada por instancias oficiales.

El incidente con el Tesla Cybertruck provocó críticas y discusión en plataformas digitales. / IG: @clavicular0