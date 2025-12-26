Guillermo del Toro revela dónde ver las escenas eliminadas de "Frankenstein"

Frankenstein, la esperada adaptación del clásico de Mary Shelley dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, generó gran interés tras su estreno en salas selectas y en Netflix. Una de las dudas más repetidas entre los fans fue qué pasaría con el material filmado pero no incluido en el corte final, y el propio director puso fin al misterio: sí será publicado, pero exclusivamente en la versión física de la película.

Del Toro adelantó cómo y en qué formato se podrán disfrutar las tomas que no llegaron al corte final. / IG: @frankensteingdt

¿Dónde ver las escenas eliminadas?

Guillermo del Toro respondió a preguntas de seguidores a través de redes sociales, y su mensaje fue claro: las escenas que quedaron fuera del montaje principal de Frankenstein verán la luz cuando la película se edite en formatos físicos como DVD, Blu-ray o 4K UHD.

Esto significa que, aunque Frankenstein se estrenó en Netflix el 7 de noviembre de 2025 y está actualmente disponible en streaming, el contenido adicional solo podrá verse comprando o adquiriendo la versión física de la película.

La película se estrenó en Netflix en noviembre de 2025 y generó gran expectativa entre los fans del cineasta. / IG: @frankensteingdt

La importancia del material eliminado

En la filmografía de Del Toro, las escenas eliminadas suelen ser más que simples cortes sobrantes: muchas veces ofrecen contexto adicional sobre personajes, subtramas o motivos visuales que no encajan en la versión final por razones de ritmo o tono, pero que enriquecen la experiencia narrativa cuando se analizan en conjunto con la obra principal.

Para los seguidores de Frankenstein, que ya vieron cómo la película combinó elementos del terror gótico con una intensa exploración emocional, este material inédito representa una oportunidad para profundizar en la visión del director sobre la historia de Víctor Frankenstein y su creación.

Las escenas eliminadas permitirán conocer más sobre el proceso creativo detrás de Frankenstein. / IG: @frankensteingdt

¿Cuándo estará disponible la versión física de "Frankenstein"?

Hasta ahora no se ha anunciado una fecha exacta de lanzamiento para las ediciones físicas de Frankenstein.

Sin embargo, la confirmación de Del Toro ya bastó para encender el entusiasmo entre cinéfilos y coleccionistas, quienes esperan poder tener pronto en sus manos una copia que ofrezca todos los contenidos adicionales que no aparecieron en cines ni en streaming.