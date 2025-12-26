Premier League: Estos son los partidos para el sábado 27 de diciembre

El futbol en Inglaterra no se detiene. Pese a las fechas, la Premier League cuenta con actividad para la Jornada 18, la cual inició con el Manchester United vs Newcastle este viernes de Boxing Day.

En juego | AP

La tradición del Boxing Day es que un día después de Navidad la Premier League cuenta con muchos partidos, sin embargo, este año solo se jugó un encuentro y dejó la mayoría de compromisos para el sábado.

Siete partidos se disputarán este 27 de diciembre, con la actividad desde las 06:30 horas del centro de México hasta las 11:30. Los duelos programados serán clave para el acomodo de los primeros puestos de la tabla.

¿Qué partidos de Premier League se jugarán este sábado 27 de diciembre?

La jornada comienza con el Nottingham Forest ante Manchester City en el City Ground. Los de Pep Guardiola buscarán los tres puntos que pueden llevarlos a la cima, a la espera de lo que haga más tarde el Arsenal.

A las 09:00 horas del centro de México se juntan cinco partidos, entre los que destacan el de Arsenal vs Brighton y Liverpool vs Wolves, pues los Gunners buscan permanecer como líderes, mientras que los Reds quieren ubicarse entre los primeros cuatro puestos.

En acción | AP

Para cerrar la actividad, Chelsea recibirá al Aston Villa en Stamford Bridge a las 11:30 horas del centro de México. Los Blues tienen la oportunidad de quitarle puntos al equipo que está arriba de ellos en la tabla.

Además de esos partidos, también se enfrentarán Brentford vs Bournemouth, Burnley vs Everton y West Ham vs Fulham, todos a las 09:00 horas del centro de México para completar la actividad del sábado en la Jornada 18 de la Premier League.

¿Dónde ver la Premier League?

Toda la jornada se podrá sintonizar a través de TNT Sports, HBO Max y Fox. La Premier League, considerada la mejor del mundo, tendrá un sábado que promete brindar grandes emociones en fechas de celebración.

En partido | AP



