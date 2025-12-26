Chingu Amiga causa polémica por vender comida mexicana en Corea del Sur

Chingu Amiga, influencer surcoreana conocida por su contenido sobre cultura mexicana, volvió a estar en el centro del debate digital después de compartir un video donde documentó la venta de platillos tradicionales mexicanos —como tacos de chorizo, chilaquiles y tlayudas— en Corea del Sur, acompañado por un chef mexicano. Aunque el menú se agotó y muchos comensales locales reaccionaron con entusiasmo, en redes sociales surgieron críticas sobre el enfoque del proyecto.

¿Qué fue lo que hizo Chingu Amiga?

En su video, Chingu Amiga mostró cómo el taco —que en Corea suele aparecer en versiones más americanizadas— fue reinterpretado con auténticos ingredientes mexicanos, incluso algunos importados, para ofrecer a los asistentes una experiencia culinaria más cercana a la tradición mexicana.

Acompañada por un chef, ofreció un menú que incluyó diversas especialidades tradicionales, incluidas tortillas de maíz, salsas picantes e incluso chapulines, que despertaron la curiosidad de los comensales coreanos. La respuesta fue tan positiva que los platillos se agotaron en pocas horas.

¿Por qué generó polémica?

Aunque muchos internautas destacaron el interés del público coreano por la gastronomía mexicana y celebraron la iniciativa como una forma de difusión cultural y puente entre tradiciones, otros señalaron preocupaciones en redes sociales sobre el proyecto:

Acusaciones de apropiación cultural por parte de Chingu Amiga, al presentar y comercializar platos mexicanos, aun cuando no forma parte de esa cultura de origen.

Comentarios sobre la gentrificación de elementos culturales , señalando que el uso de la cocina tradicional como contenido para redes podría desvirtuar su significado auténtico.

Cuestionamientos sobre aspectos legales o comerciales del evento, como cumplimiento de obligaciones fiscales.

Estas reacciones se sumaron a otras controversias previas que la influencer ha enfrentado en redes por temas relacionados con su contenido cultural.

¿Quién es Chingu Amiga?

Chingu Amiga es una creadora de contenido originaria de Corea del Sur que se ha hecho conocida en México por compartir videos sobre su adaptación al país, el aprendizaje del idioma español y su interés por distintas tradiciones culturales mexicanas. Su contenido se difunde principalmente en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde suma millones de seguidores.