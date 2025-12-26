Aaron Rodgers sorprende a la línea ofensiva de Pittsburgh con costosos vehículos todoterreno

El actual quarterback de los Steelers, Aaron Rodgers, volvió a robarse los reflectores fuera del campo con un gesto que rápidamente se volvió viral. En pleno final de temporada regular y con el espíritu navideño a tope, el mariscal de campo sorprendió al regalar vehículos todoterreno off-road a toda la línea ofensiva de su actual equipo.

El lujoso obsequio no pasó desapercibido, tanto por su originalidad como por su elevado costo. De acuerdo con información compartida por el concesionario, Rodgers decidió agradecer la protección recibida en el emparrillado con un regalo cargado de caballos de fuerza, llevando la relación con sus compañeros a otro nivel.

Rodgers, Tomlin y Heyward | AP

¡Sorpresa, feliz Navidad!

"Esta Navidad, Aaron Rodgers le dio a su línea ofensiva el regalo del horsepower. Se puede decir que cumplió", señaló el concesionario encargado de la entrega. El gesto fue acompañado por imágenes que rápidamente circularon en redes sociales, mostrando a los jugadores junto a sus nuevos vehículos.

El quarterback optó por Can-Am Maverick X3, modelos side-by-side diseñados para terrenos extremos y aventuras fuera del asfalto. Cada uno de estos vehículos tiene un valor que oscila entre los 20 mil y 35 mil dólares, dependiendo de la versión y el equipamiento.

La decisión de Rodgers fue interpretada como una muestra clara de liderazgo y camaradería dentro del vestidor, destacando la importancia de la línea ofensiva, un grupo clave para el desempeño de cualquier quarterback en la NFL.

NEW: NFL quarterback Aaron Rodgers gifts the entire Pittsburgh Steelers offensive line Can-Am side-by-side off-road vehicles.



“This Christmas, Aaron Rodgers gave his offensive line the gift of horsepower. Safe to say, it delivered,” the dealership said.



Rodgers got them the… pic.twitter.com/6R2qroCPDt — Collin Rugg (@CollinRugg) December 26, 2025

Regalo de lujo y mensaje dentro del vestidor

Más allá del impacto mediático, el obsequio refuerza el mensaje de unión y reconocimiento dentro del equipo de Pittsburgh, donde la protección al quarterback ha sido fundamental a lo largo de la temporada. Rodgers dejó claro que el esfuerzo en el campo no pasa desapercibido.

El regalo también se suma a la lista de gestos llamativos protagonizados por estrellas de la NFL, aunque pocos alcanzan el nivel de exclusividad y costo de estos vehículos todoterreno. La acción fue celebrada por aficionados y analistas, quienes destacaron el simbolismo del detalle.

Con esta inesperada sorpresa navideña, Aaron Rodgers consolidó su imagen como uno de los líderes más carismáticos de la liga, demostrando que, cuando se trata de agradecer protección, también sabe ir off-road.

Steelers se mantiene en racha ganadora | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.