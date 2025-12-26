¿No puedes cobrar tu pensión Bienestar? Esto debes hacer si tu tarjeta fue bloqueada

Muchos beneficiarios de la Tarjeta del Banco del Bienestar han tenido problemas para retirar su dinero porque el plástico se bloquea. Esto no significa que perdiste tu apoyo: tu dinero sigue seguro en tu cuenta y puedes recuperarlo siguiendo estas indicaciones.

La Tarjeta del Bienestar se usa para recibir apoyos económicos del gobierno federal. / Secretaría del Bienestar

¿Por qué se bloquea la tarjeta?

Según publicaciones oficiales del Banco del Bienestar en redes sociales, uno de los motivos más comunes por los que los usuarios experimentan bloqueos es introducir de forma repetida el Número de Identificación Personal (NIP) incorrectamente al intentar hacer un retiro. Este bloqueo se activa como medida de protección para evitar accesos no autorizados a la cuenta.

Es importante recordar que, aunque la tarjeta quede bloqueada, los fondos del beneficiario no se pierden, ya que permanecen seguros en la cuenta asociada al plástico y estarán disponibles una vez solucionado el bloqueo.

La tarjeta puede bloquearse si se introduce varias veces un NIP incorrecto. / Secretaría del Bienestar

¿Cómo desbloquearla?

Si tu tarjeta del Bienestar fue bloqueada y no puedes cobrar tu apoyo en 2026, el banco recomienda seguir estos pasos:

Esperar 48 horas: Si el bloqueo se originó por introducir mal el NIP, la tarjeta se desbloquea automáticamente después de dos días.

Evita intentar usarla antes de que transcurra ese lapso, ya que repetir intentos puede prolongar el bloqueo. Llamar al banco: Si tras 48 horas sigues sin poder retirar o consultar tu saldo, comunícate al 800 900 2000 para confirmar el estado de la tarjeta y recibir orientación. Acudir a una sucursal: Presenta tu identificación oficial vigente en una sucursal del Banco del Bienestar para que el personal te ayude a revisar el bloqueo y resolverlo. Retiro sin tarjeta: Si la tarjeta está dañada, extraviada o vencida, puedes solicitar retirar tus recursos directamente en ventanilla mostrando tu identificación oficial.

El bloqueo de la tarjeta no significa que hayas perdido tu dinero. / Secretaría del Bienestar

Consejos para cobrar apoyos en 2026

La Tarjeta del Banco del Bienestar sirve no solo para retirar dinero en cajeros, sino también para hacer pagos en establecimientos y consultar saldo desde la app móvil o por teléfono. Su uso es personal e intransferible y puede usarse incluso en cajeros de otras instituciones (aunque en estos últimos puede haber comisiones).

Si la tarjeta está dañada o perdida, el retiro se puede hacer en ventanilla con identificación. / Secretaría del Bienestar

Además, los beneficiarios deben estar atentos al calendario y requisitos de cada programa social (como pensiones o becas) para asegurarse de cobrar en tiempo y forma conforme a las fechas que publiquen las autoridades del Bienestar o los programas correspondientes.