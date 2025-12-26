Estas mujeres se quedarán fuera de la Pensión Bienestar en 2026: ¿qué pasará?

A partir de 2026 algunas mujeres dejarán de recibir la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México. | Secretaría del Bienestar
Laura Reyes Medrano
26 de Diciembre de 2025

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico bimestral que entrega 3,000 pesos a mujeres de entre 60 y 64 años a través de la Tarjeta del Bienestar. Sin embargo, con el inicio de 2026, algunas beneficiarias dejarán de recibir este apoyo en su esquema original mientras son integradas a otro programa con un monto mayor. 

La Pensión Mujeres Bienestar es un apoyo económico bimestral que entrega 3,000 pesos. / Secretaría del Bienestar
¿Quiénes dejarán de recibir la Pensión Mujeres Bienestar?

Según lo informado por las autoridades federales, las mujeres que cumplan 65 años durante 2026 dejarán de recibir el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar, no porque se elimine el beneficio, sino porque pasan a otro programa

Mujeres que cumplan 65 años durante 2026 dejarán de recibir el apoyo de la Pensión Mujeres Bienestar. / Secretaría del Bienestar
A esa edad, serán incorporadas de forma automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un esquema que entrega un apoyo económico superior al de la Pensión Mujeres Bienestar.

 

Serán incorporadas de forma automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. / Secretaría del Bienestar
¿Qué cambia al pasar a la pensión para adultos mayores?

  • Recibirán un apoyo bimestral más alto (6,200 pesos)

  • Mantendrán el depósito en su Tarjeta del Bienestar.

  • Seguirán formando parte de los programas federales sin interrupciones.

 

Tendrán un apoyo bimestral más alto. / Secretaría del Binestar
