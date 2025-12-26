¡Ay, caramba! Los Tigres del Norte llegan a Los Simpson: ¿cuándo se estrena el episodio?

Los Tigres del Norte lo lograron: esta vez no para llenar un estadio, sino para llegar directo a Springfield. La icónica agrupación sinaloense protagonizará una colaboración oficial con Los Simpson, en un episodio que se transmitirá este domingo por FOX.

La cereza del pastel es un corrido original titulado “El corrido de Pedro y Homero”, que promete ser tan entrañable como pegajoso. “Una banda legendaria. Una canción original. Y un giro muy al estilo de Los Simpson. @tigresdelnorte interpretan 'El corrido de Pedro y Homero' este domingo por FOX", anunció la cuenta oficial de la serie en X.

¡Es oficial! Los Tigres del Norte aparecerán en Los Simpson / FB: @TheSimpsons

Junto al aviso, la producción animada compartió dos ilustraciones donde los intérpretes de “La Puerta Negra” aparecen completamente simpsonizados, con todo y acordeón, adaptados al estilo amarillo y ocurrente de la caricatura más famosa del mundo.

¿Quién dijo que el corrido no cruza fronteras?

Esta no es una simple aparición: es la primera participación formal de la banda en el universo de Los Simpson. Y para muchos, el crossover tiene tanto peso simbólico como cultural. Después de todo, si ya en un capítulo pasado Homero apareció con una credencial donde su nombre era “Homero Sánchez”, ahora no hay duda: ¡Homero ya es mexicano!

El capítulo se transmitirá este domingo por la cadena Fox / FB: @TheSimpsons

El corrido, como expresión narrativa, ha servido desde hace décadas para contar historias del pueblo, la migración y la lucha diaria. ¿Y qué mejor personaje que Homero Simpson, un papá clase trabajadora, de barriga prominente y corazón gigante, para protagonizar una historia musical mexicana?

Sinaloa global y a todo color

Los Tigres del Norte no son cualquier banda: tienen más de 50 años de trayectoria, y en cada escenario han llevado las historias del México profundo a los oídos del mundo. Esta aparición en Los Simpson es solo una nueva página en su legado y donde se hace una parodia a su tema 'Pedro y Pablo', tema que no puede faltar en sus presentaciones y que ya es un clásico.

El crossover que el mundo no se imagino ver algún día / FB: @TheSimpsons

La colaboración ha desatado furor en redes, donde usuarios replican frases como “Homero, hermano, ya eres mexicano” y celebran que la música regional mexicana suene en un show con alcance mundial.

Este domingo, FOX transmitirá el episodio que une dos mundos en apariencia distintos, pero con algo en común: el gusto por contar historias con ritmo, humor y corazón.

La familia amarilla se pondrá a bailar con los corridos mexicanos / FB: @TheSimpsons