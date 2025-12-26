Perry Bamonte: fallece el guitarrista de The Cure tras breve enfermedad

El mundo del rock alternativo está de luto. Perry Bamonte, emblemático guitarrista, bajista y tecladista de The Cure, falleció a los 65 años durante la temporada navideña, tras una breve enfermedad, según confirmó la propia banda en un emotivo comunicado.

“Con enorme tristeza confirmamos la muerte de nuestro gran amigo y compañero de banda Perry Bamonte, quien falleció después de una breve enfermedad en su casa durante la Navidad”, expresó The Cure en su sitio oficial.

Perry Bamonte falleció en vísperas de Navidad a los 65 años / Especial

Aunque no se detalló el padecimiento exacto, la noticia ha conmovido a millones de fans alrededor del mundo, especialmente a quienes crecieron con los sonidos melancólicos y potentes del grupo británico, ícono del post-punk y el rock gótico.

Una vida al servicio de la música

Perry Archangelo Bamonte nació el 3 de septiembre de 1960 en Londres. Su historia con The Cure comenzó en 1984 como técnico de guitarra, pero su talento lo llevó a ser parte oficial de la banda en 1990, cuando reemplazó a Roger O'Donnell en los teclados.

El músico comenzó en The Cure como técnico de guitarra / Especial

Desde entonces, se convirtió en una pieza clave: tocó guitarra, teclado y bajo de seis cuerdas en discos fundamentales como Wish (1992), Wild Mood Swings (1996), Bloodflowers (2000) y The Cure (2004). Su versatilidad y estilo discreto pero apasionado le ganaron el cariño de sus compañeros y fans.

“Tranquilo, intenso, intuitivo, constante y enormemente creativo, ‘Teddy’ fue una parte cálida y vital de la historia de The Cure”, añadieron sus compañeros.

Bamonote estuvo tocando con The Cure por más de dos décadas / Especial

Regreso triunfal y despedida

Después de haber dejado la banda en 2005, Bamonte regresó en 2022 para la gira Shows of a Lost World, donde volvió a brillar en los escenarios más grandes del mundo. Su última presentación quedó inmortalizada en el concierto filmado The Show of a Lost World, estrenado en 2024.

En total, Perry tocó en más de 490 conciertos con The Cure, consolidando un legado que permanecerá en la historia del rock.

No solo fue guitarrista, también tocó el teclado y el bajo con el grupo / Especial

“Se reincorporó a la Cure en 2022, tocando otros 90 conciertos, algunos de los mejores en la historia de la banda, culminando con el espectáculo de un concierto mundial perdido en Londres el 1 de noviembre de 2024”, expusieron.

La muerte de Bamonte marca el fin de una era, pero su música y sensibilidad seguirán vivas en cada nota que dejó grabada. The Cure, los fans y el mundo entero lo despiden con amor y admiración.

Su versatilidad lo hizo destacar en el mundo de la música / Especial