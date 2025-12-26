¿Cerrarán la Línea B del Metro? Comienza el mantenimiento de vías

Mientras muchos descansan, el Metro trabaja. Esta semana comenzaron las labores de mantenimiento del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, específicamente en el tramo que va de Oceanía a Deportivo Oceanía. Pero antes de que el chisme se esparza: no, no cerrarán la Línea B.

Se trata de una sustitución técnica: 125 durmientes sintéticos serán colocados para reemplazar los antiguos bloques de madera, que ya habían cumplido su vida útil. El objetivo es mejorar la estabilidad de las vías, sobre todo en el aparato cambio de vía 11 A/21, que es clave para cambiar la dirección de los trenes.

Los primeros trabajos se hacen del tramo de Oceanía / FB: @MetroCDMX

¿Y por qué justo ahí?

Porque en ese mismo tramo, poco después de la llegada de Adrián Rubalcava Suárez como director general del STC, ocurrió un incidente que prendió las alarmas. Desde entonces, se instruyó que se hiciera un mantenimiento correctivo detallado.

Las labores están a cargo del personal especializado en Instalaciones Fijas del Metro y se realizan únicamente durante la madrugada y fuera del horario de operación, para no interrumpir el servicio. Según la dependencia.

Se cambiarán los 'durmientes' de madera por otros sintéticos / FB: @MetroCDMX

“En el tramo Oceanía–Deportivo Oceanía, el Metro instala nuevos durmientes sintéticos en beneficio de las personas usuarias que circulan diariamente por la Línea B. Se colocan 125 durmientes que sustituyen a los antiguos bloques de madera, lo que mejora la estabilidad de la vía al paso de los trenes”, explicaron.

Y detallaron: “Esta acción forma parte de los trabajos permanentes de mantenimiento preventivo y correctivo. Las labores se realizan fuera del horario de operación, sin interrumpir el servicio a las y los usuarios”.

Los trabajos se realizarán de madrugada para no afectar a los usuarios / FB: @MetroCDMX

Línea B: una de las más transitadas

La Línea B conecta Buenavista con Ciudad Azteca y transporta diariamente a más de 401 mil personas. Por eso, cualquier detalle técnico cuenta. Desde el STC aseguran que:

"Con el apoyo de los trabajadores del Metro, durante los 365 días del año se trabaja en obras de mantenimiento en la red, con la finalidad de dar un servicio óptimo al público usuario. Cuidarlos, es parte del viaje”, dijo el Metro.

La Línea B del Metro no será cerrada ante las reparaciones en las vías / FB: @MetroCDMX

Así que si escuchas que van a cerrar la Línea B, ya sabes que es falso. Solo están reforzando la vía… por si las dudas.