¡NO CIERRES ESTE 2025, INTÉGRALO!

Existe la costumbre profundamente generalizada y arraigada de que al finalizar un año se cierran ciclos, capítulos o puertas, como si solo poniendo llave el pasado y sus problemas quedaran atrás.

¿Pero qué crees? Ni el calendario ni el universo obedecen; tampoco los pendientes se cancelan o se renuevan con un brindis y una lista de propósitos y decretos bien intencionados para dar por concluido lo que aún vive dentro de ti o para lograr el sueño que espera materializarse en ti.

Tu conciencia no se cierra, así como no se clausuran las experiencias que has tenido durante todo el 2025. La vida no entiende de finales artificiales.

Por eso te invito a que, en estas fechas tan simbólicas que inspiran a la reflexión, no sean un ciclo para “cerrar el año”, sino para disolverlo e “integrarlo” a tu legado personal de crecimiento y evolución.

Disolver no es huir, negar o borrar; disolver es permitir que todo aquello que viviste retome su esencia y se integre a tu verdad, como el agua de lluvia que se integra a la tierra y no se pierde porque la ves transformada en vida.

Cerrar algo implica rigidez, clausura; mientras que disolver implica presencia y conciencia al reconocer y honrar lo vivido.

iStock

Cuando cerramos algo, muchas veces lo hacemos desde el cansancio, el impulso, el enojo o desde la prisa de “pasar la página”. Mientras que disolver la experiencia con las emociones y memorias que la acompañaron es un acto virtuoso de integración, de reconocer el valor de sus enseñanzas.

Es válido reconocer que no todo aprendizaje llegó envuelto de gratitud, que no toda lección fue amable ni amorosa y que no toda experiencia merece ser celebrada, pero sí honrada. Porque lo no honrado se repite, lo que no integras te estanca y bloquea, y lo que te resistes a mirar y evades se manifiesta de otras formas.

Integrar el año es dejar de exigirle a tu futuro que te salve de todo lo que no quisiste enfrentar hasta ahora. Es dejar de proyectar en “TU YO NUEVO” una esperanza que aún no has encarnado.

Un nuevo inicio no comienza el primero de enero; comienza en el instante en que decides elegir distinto.

iStock

Tal vez no es momento de preguntarte qué quieres manifestar, sino qué ya no quieres seguir cargando; qué promesa rota sigue definiendo tus decisiones; qué lealtad inconsciente al pasado te impide habitar el presente con honestidad.

Integrar no es perder, sino liberar toda esa energía que te bloquea y te impide avanzar. Cuando disuelves la experiencia de tu 2025 y la integras, no te quedas vacío. Te quedas más disponible, más ligero, libre y auténtico.

No empiezas de cero, sino desde una versión tuya más consciente, y eso, aunque no siempre sea cómodo, es un acto de profundo amor propio y reconexión con la vida y todas sus posibilidades.

Que desde este punto de partida, el 2026 te lleve a experiencias transformadoras desde la luz, la sabiduría y el amor.

MANTRAS PARA 2026:

“No cierro ciclos, integro conciencia.”

“Honro lo vivido y libero mi autenticidad.”

“No empiezo de nuevo, empiezo presente.”

“Tomo el aprendizaje, libero la carga.”

“Elijo avanzar sin traicionarme.”

iStock

Hola, soy Mónica Castilla.

Acompaño a personas, organizaciones y proyectos en procesos de identidad consciente, toma de decisiones éticas, solución de problemas y bienestar integral, cuando ya no basta con hacer las cosas bien, sino que se vuelve necesario hacerlo con sentido, voluntad, entusiasmo y compromiso.

Mi trayectoria integra más de dos décadas de experiencia en imagen e identidad personal y corporativa, posicionamiento y reputación, con una formación sólida en imagen y wellness corporativo, maestría en bioética y ética global, máster en psicología transpersonal, mindfulness educator, neuroética y Terapia de Regresiones a Vidas Pasadas (T.R.V.P.), entre otras prácticas y estudios. Soy consultora, docente y facilitadora de procesos de transformación donde la claridad estratégica convive con la profundidad humana.

En este espacio te estaré compartiendo microdosis de reflexiones, tips, experiencias, técnicas y meditaciones, para acompañarte en tus momentos de introspección y reconexión con tu entorno, para que juntos sigamos encontrando señales que inviten al asombro y a confiar en un horizonte humano más elevado y divino.

Mónica Castilla

Por: Mónica Castilla