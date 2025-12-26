Rescatan a tigrillo en grave estado dentro de una casa en la CDMX

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó el rescate de un tigrillo (Leopardus wiedii) que se encontraba en estado crítico de salud por deshidratación dentro de un domicilio en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

El ejemplar fue trasladado de urgencia para recibir atención veterinaria especializada.

Tigrillo encontrado en Álvaro Obregón en CDMX. / X:@PROFEPA_Mx

¿Cómo encontraron al tigrillo?

De acuerdo con la Profepa, el animal fue localizado con signos visibles de deshidratación y baja condición corporal, por lo que personal especializado intervino para estabilizarlo y trasladarlo al Zoológico de Chapultepec, donde permanece bajo observación médica.

El tigrillo está catalogado como especie en peligro de extinción. / iStock

Fauna silvestre: ¿por qué es ilegal tener un tigrillo?

La autoridad ambiental recordó que el tigrillo se encuentra enlistado como especie en peligro de extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2010, por lo que su captura, posesión o comercialización sin autorización está prohibida.

Autoridades ambientales reiteraron que es ilegal tener fauna silvestre como mascota. / iStock

Tener fauna silvestre protegida puede derivar en sanciones administrativas y penales, que incluyen multas económicas y penas de prisión, de acuerdo con la legislación ambiental vigente en México.

El rescate de este tigrillo en la CDMX vuelve a poner sobre la mesa la importancia de denunciar la tenencia ilegal de animales silvestres y de respetar las leyes que protegen a las especies en riesgo, cuyo bienestar depende en gran medida de la acción oportuna de las autoridades y la sociedad.

El rescate de este tigrillo en la CDMX vuelve a poner sobre la mesa la importancia de denunciar la tenencia ilegal de animales silvestres. / iStock