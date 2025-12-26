¿Tu correo te da pena? Gmail lanza función para cambiar tu nombre de usuario

Si alguna vez te arrepentiste de tu dirección de correo electrónico de Gmail, Google está por lanzar una opción para cambiar tu nombre de usuario sin tener que crear una cuenta nueva. La función está siendo desplegada gradualmente y promete mantener intactos tus correos, contactos, fotos y demás datos asociados a tu cuenta.

La opción permitirá actualizar direcciones poco profesionales o desactualizadas. / iStock

¿Cómo funcionará la opción para cambiar tu usuario?

Según lo que ha adelantado Google, la herramienta permitirá a los usuarios modificar la parte principal de su dirección de Gmail (antes del @gmail.com) sin perder acceso a:

Correos electrónicos recibidos y enviados

Contactos y calendarios

Archivos guardados en Google Drive

Fotos y documentos vinculados al perfil

Servicios asociados como YouTube y Google Photos

Además, la dirección antigua seguirá funcionando como un alias, por lo que recibirás mensajes enviados a esa cuenta aunque ya no sea la principal.

La dirección antigua de Gmail se mantendrá como alias luego del cambio. / iStock

Restricciones y límites por cuenta

La nueva opción estará disponible con algunas condiciones para evitar abusos y confusiones:

Solo se podrá cambiar tu dirección de Gmail cada 12 meses.

Cada cuenta tendrá un máximo de tres cambios de usuario en total.

Por ahora, solo está disponible mediante el soporte en hindi y con prioridad inicial para India. Se prevé que la función se extienda gradualmente en los próximos meses.

Google conservará correos, archivos y configuraciones después de modificar el usuario. / iStock

¿Por qué es importante este cambio?

Hasta ahora, la única forma de conseguir una dirección diferente en Gmail era crear una cuenta nueva, lo que implicaba mover correos, contactos y servicios manualmente de una cuenta a otra.

Con esta actualización, Google busca facilitar la gestión de identidades digitales, sobre todo para quienes eligieron direcciones poco profesionales, con apodos antiguos o vinculadas a etapas del pasado que ya no quieren usar.