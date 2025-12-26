Premier League: ¿Cuándo y dónde ver a Raúl Jiménez en el West Ham vs Fulham?

La zona baja de la clasificación en la Premier League hierve con un enfrentamiento que marcará el destino inmediato de dos proyectos londinenses. West Ham encara este compromiso con el agua al cuello tras una cosecha pobre de apenas 13 puntos en lo que va del certamen. El equipo no encuentra el rumbo y la presión sobre el plantel escala de forma proporcional a su caída en los puestos de peligro.

En acción | AP

Así llegan West Ham y Fulham

Seis encuentros al hilo sin conocer el triunfo representan una losa demasiado pesada para el conjunto local en este tramo de la campaña. Esta racha negativa encendió las alarmas en la directiva, que observa con preocupación la falta de respuesta futbolística del grupo.

Por el contrario, el Fulham arriba a esta cita con una perspectiva mucho más favorable. Ubicados en el ombligo de la tabla, los visitantes tienen ante sí el escenario ideal para dar un salto de calidad en sus aspiraciones.

A pesar del panorama sombrío, el inmueble olímpico de Londres guarda un registro que alimenta la esperanza de los aficionados más fieles. En el historial reciente de enfrentamientos directos en este campo, el West Ham presume una hegemonía clara con tres victorias en sus últimos cuatro juegos. Este antecedente estadístico es el único argumento sólido al que se aferran para creer en una posible resurrección este fin de semana.

En acción | AP

La localía pasó de ser una ventaja a convertirse en una responsabilidad asfixiante para los jugadores del cuadro granate. Saltar a su propio campo bajo el fantasma del descenso directo obliga a una concentración impecable que no han mostrado en todo el año.

El cuerpo técnico del Fulham entiende que la ansiedad de los Hammers es su mejor aliado para gestionar los tiempos del juego. La consigna es clara: castigar cualquier error defensivo y mantener el orden para llevarse el botín completo de regreso a su estadio.

Este derbi de la capital inglesa cierra el año con un pronóstico reservado donde la supervivencia se mide ante la oportunidad de mejora. Mientras uno lucha por no morir en la división de honor, el otro busca el ascenso definitivo hacia la parte alta del torneo. El margen de error desapareció por completo y el London Stadium será el juez que dicte sentencia sobre el futuro de estas dos instituciones.

¿Dónde ver West Ham vs Fulham?

Fecha: Sábado 27 de diciembre

Sábado 27 de diciembre Hora: 09:00 horas del centro de México

09:00 horas del centro de México Lugar: London Stadium

London Stadium Transmisión: TNT Sports, HBO Max