Al Tri del Tata le duelen dos cosas: la falta de un ‘9’ en fuego y una defensa sólida, especialmente para marcar por arriba. A Estados Unidos le duele que esta brillante generación no tiene experiencia en Mundial y que no estará en Juegos Olímpicos. Y a la Concacaf le duele todo, especialmente el arbitraje. El partidazo de anoche se tenía que resolver en el campo o en la tanda de penaltis, no en el VAR. Un escándalo digno de los torneos moleros de nuestra zona.

Y no extrañamos al Chicharito. En realidad extrañamos al infalible Raúl. Anoche ante EU, México creó peligro sin un eje de ataque, Corona se creó un gol instantáneo y Chucky no puede ser solución eterna. Antuna no está para el Tri. Apareció un mágico Lainez que peleará por ser titular. Fantástico. Pero nuestra Selección carece de un matón encendido. Aunque el Tata diga que es irrespetuoso por Pulido y Martín, es una realidad innegable. Macías integra la olímpica y a Ormeño no lo quiso convocar. No hay margen de maniobra. Llamar a Hernández, de explosivo inicio de temporada, es una solución.

Chicharito perdió su lugar tras la indisciplina tricolor en 2019, Martino optó por cepillarlo de sus convocatorias, decisión avalada por la FMF. Justo castigo, no oficial. Sin embargo, las circunstancias cambian. Hoy requerimos un ‘9’ con gol y Hernández cumplió año y medio de sanción. No soy su fan, aborrezco sus actitudes de diva que secuestraron a la Selección por años, pero el Tata necesita la ayuda posible. ¿Quién hará la primera llamada? Dejemos el orgullo y pongamos lo necesario para levantar a la Selección.