Lillini es la revelación

Qué refrescante fue darse cuenta que aún existe un Clásico en el que se pone algo más que talento, estrategia y un forzado compromiso, que parece más costumbre que convicción, un partido que no termina con risas e intercambio de playeras en plena cancha, que no aburre, sino que atrae la vista de quienes no simpatizan con esos equipos. El duelo entre América y Pumas fue como tomar una cerveza del refrigerador en la tarde más calurosa del verano.

Pero el partido en el Azteca no estaba planeado para ser entretenido. Tuvo que ser la circunstancia de Pumas, con bajas en su once estelar, lo que hizo que el Piojo se diera cuenta del error, que en lugar de salir de nuevo con la conservadora línea de tres al fondo, iniciara con cuatro atrás, aprovechando la sensible ausencia de Carlos González. Y al tiempo, Pumas no tenía ni al comandante en la zaga, Freire, también positivo, ni a su heroico portero, Talavera. Herrera ajustó, ingresó a Henry junto a Viñas y vimos un partido dinámico, no la somnolencia de los dos anteriores.

Hago énfasis: fueron las circunstancias de Universidad las que hicieron corregir al técnico del América, que había ensayado toda la semana con otra estrategia, que planteaba otro partido defensivo. Cuando advertí los cambios a unas horas del partido, elevé mi reconocimiento al Piojo por saber advertir los errores a tiempo. Sin embargo, a quien debí elogiar fue al entrenador contrario, a Andrés Lillini.

Fue el timonel de Pumas quien planteó un partido para elogiar. Supo sustituir a sus tres hombres clave, dio muestra del amplio conocimiento que tiene de los canteranos y no se arrugó, mantuvo la convicción que ha convertido a la UNAM en uno de los cuatro mejores de la Liga MX, con fortuna o no, fue fiel a sus ideas. Y casi le sale, si no es por la aceleración de Iniestra, quien después reconoció en redes sociales su responsabilidad al no poder llevarse la victoria del Clásico Capitalino.

En la previa del duelo publicamos una entrevista de Mario Carrillo, extimonel de ambos clubes, en la que lanzó una idea que retumba en mi cabeza: “Si Talavera fue la contratación más importante de los Pumas, yo creo que Lillini es de las contrataciones más importantes de la temporada de todos los equipos; este señor hasta ahora es el técnico revelación”. El Capello tiene razón.

Veamos ahora qué decide el presidente Polo Silva al final del torneo, luego de haber encontrado una joya en el banquillo, pues no hay que olvidar que Lillini es aún el principal responsable de la cantera auriazul, pilar en la estructura de Pumas, que no se puede quedar sin cabeza. ¿Qué harías tú, aficionado universitario: dejas al técnico en el primero equipo o lo devuelves a que siga con su gran trabajo para extraer talento? Vaya dilema.

MANTENGO MIS FAVORITOS

No cambio a los cuatro que apunté para llegar más lejos en este torneo, a los que visualicé a inicios del Guard1anes 2020 como los semifinalistas: León, Cruz Azul, América… y Tigres. Sigo sin creer que Pumas destacará en Liguilla, a pesar de que estoy rendido a lo que han hecho en temporada regular. Cada día me convence más que el equipo del Tuca, juegue como juegue, volverá a ser protagonista y calificará entre los que van directo a la Fiesta Grande.

Ahora vamos a una pausa necesaria para sanar heridas, especialmente las de La Máquina, que ha bajado la velocidad desde aquél polémico triunfo en Mazatlán, después al no poder ganar el Clásico Joven y ayer en Toluca exhibiendo la peor derrota en la era Siboldi, por las formas.

Que la Selección Mexicana nos entretenga un rato, para volver con la esperanza de encontrar más partidos como el que nos regalaron América y Pumas en el Azteca.

SE TENÍA QUE DECIR...

El ruido que generó la convocatoria del Tri para el molero contra Guatemala y para la gira en Países Bajos, causó tremenda molestia en varios dueños de Liga MX, no están contentos con el manejo y me aseguran que puede venir una especie de manotazo a Yon de Luisa pronto, por no poner orden. No cabe duda que cuando no hay Mundial cerca, a todos se les olvidan los compromisos con la Selección.

