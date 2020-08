Lo del Bayern debe dejar escuela

En México debe tener eco la filosofía del campeón europeo, especialmente en los que tienen todo.

Poderoso. Es el equipo que mejor juega en Europa y no existe alguien que pueda dudarlo. No es perfecto porque la perfección humana no existe, pero la ilusión de que no tiene defectos está en la mente del aficionado. Bayern Munich no sólo conquistó su sexta Orejona, sino que lo hizo de forma ideal, ganando todos sus partidos, con recuento respetable de rivales de Champions League, todos arrollados por esta aplanadora alemana: Tottenham, Olympiacos y Estrella Roja en los grupos. Goleadas a Chelsea y Barcelona en fase de eliminación. Luego el sorprendente Lyon. Y el remate, ante el fantástico PSG

Con dominio sensacional: 43 veces sacudió las redes enemigas y sólo ocho fueron las propias.

Pero lo que le entregará definitivamente un lugar entre las páginas más doradas del gran libro de la historia futbolera es un factor que no se puede plasmar en números, que no es medible con estadísticas, sino con sensaciones, con lo que nos remueve debajo de la piel, con lo que nos provoca al verlo en acción: la filosofía de juego, su estilo, único e inquebrantable, uno que mezcla inteligencia y espectáculo, dejando a un lado la mezquindad. Anotó uno y siempre buscó el otro. Nunca se conformó, ni cuando parecía innecesario. Ni cuando ganaba por cinco. Tampoco cuando uno le bastaba para ser campeón. Insistió. Se mantuvo más intensa la posibilidad de celebrar otra anotación de los suyos que de los de enfrente. Admirable.

EL DESPERDICIO DEL NORTE: TIGRES

Debe dejar escuela. Lo que hace el Bayern Munich necesita tener eco alrededor del mundo. Incluso en nuestro país. El primero que debe aprender es el equipo que se hace llamar grande en el Norte, que tiene elementos similares a los de los bávaros en su lucha en Europa, para pelear en nuestra Liga MX: Tigres, el millonario, con la mejor plantilla, pero que una vez que se va arriba en el marcador, renuncia a esa hambre de ir por más, se vuelve egoísta, miserable, se hace pequeño tratando de defender la mínima ventaja sin importar que el rival no muestre peligro alguno. Y lo peor es que no lo logra, pierde puntos por ser tan tacaño.

Lo que hace el equipo de la UANL con lo que tiene es un desperdicio. Está tirando por la borda una oportunidad ganada a pulso para crecer en afición, para regresar a ese debate de si puede ser realmente una grande en nuestro país. Porque aunque gane otro título con su estilo mezquino, la sensación que provoca en los aficionados que lo vemos es de repugnancia. Así seguirán estancados en su comunidad y jamás saldrán de ahí.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: HANSI FLICK: 'EL DESARROLLO DEL EQUIPO EN ESTOS DIEZ MESES HA SIDO SENSACIONAL'

LA MÁQUINA VA POR EL CAMINO

Por el contrario, aunque Cruz Azul ha tenido muestras de ese poder gracias a su plantilla que también es destacada, hoy apuesta por un estilo al todo por el todo, ganando va por otro. Que le ha costado descuidarse atrás como ante Querétaro, es verdad. Ahì debe ajustar. Pero si se mantiene sin renunciar a esa hambre de más, el dividendo será positivo, al final la recompensa será forzosamente benéfica: o llega La Novena o sus aficionados se sentirán recompensados por seguir con un equipo que muere con la cara al sol, que es valiente, y no habrá qué reprocharle. Esta Máquina va por buen camino.

SE TENÍA QUE DECIR...

Chivas puso un ejemplo nacional: castigo a dos jugadores clave que rompieron códigos, a pesar del costo elevado que eso representó. Esta semana presentaremos más casos de otros jugadores que cayeron en circunstancias similares, en Pumas y Toluca, así que veremos qué hacen los clubes una vez que los exhibamos.

Y SE DIJO