No permitamos a los vividores

Cuidado con los abusivos que buscan aprovecharse de nuestro futbol. El caso de la venta de Fox Sports ha alumbrado a uno de los grandes pillos mediáticos internacionales en el balompié profesional y en México no podemos permitir que vengan a vivir de nuestros equipos a costa de falsas promesas, sin más garantía que el prestigio de embusteros que se ganaron en otras latitudes, como en Francia, Italia y España. Si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar.

La productora hispano-china Mediapro tiene la intención de comprar a FS en México; sin embargo, las autoridades de nuestro país están atentas a lo que ha sucedido con esta empresa en al menos tres países, donde fueron expulsados por no poder saldar sus compromisos, han dejado deudas profundas, enfrentan denuncias y mantienen conflictos que perjudican a quienes les abrieron sus puertas.

El caso más reciente es el de Italia, donde acaban de ser expulsados por segunda vez: Luego de que la Serie A terminó su contrato con Mediapro, incluso la denunció por no cumplir los pagos a los que se comprometió, la empresa española se atrevió a entrar de nuevo al concurso de adjudicación de los derechos del futbol italiano, pero claro, los rechazaron de inmediato. En el país de 'La Bota' ya no quieren saber de ellos tras poner en jaque a su Liga, que les reclama 460 millones de euros por daños y perjuicios.

En Francia también terminaron en los juzgados, al grado que tuvieron que cerrar su canal. La Ligue 1 le retiró el contrato a Mediapro por las próximas tres temporadas luego de que la productora se negó a pagar un segundo y tercer plazo ya pactados. Dejaron en mal estado al balompié galo. Hoy, el nuevo tenedor de las transmisiones, Canal Plus, no sabe cómo solucionar los problemas económicos que dejaron.

Otro conflicto se desató en España, donde los restaurantes y bares denuncian extorsión para pagar mayores cuotas en las transmisiones de La Liga, es decir, Mediapro se negó a pagar a los torneos, pero a los clientes de estos lugares no se las perdonó. La hizo, pero no le gusta que se la hagan. Ahora, sin esos mercados lanza sus garras sobre México. Nuestro futbol no puede dejarse embaucar. Permitirles la entrada sería darse un tiro en el pie.

LIGA MX MEJORA, PERO LE QUEDA UN MAL SEVERO

El paciente va saliendo de terapia intensiva, no sólo ha encontrado goles y va en aumento el espectáculo, sino que también tiene mayor control ante la pandemia: ya cayó 72% el índice de contagios por coronavirus en Liga MX tras apretar en el protocolo. Sin embargo, sigue padeciendo de un mal que antes se creía virtud: el arbitraje, que está aniquilando a nuestro deporte favorito.

Cada semana aumenta su polémica, la percepción de la afición y de los especialistas es unánime: las fallas de los jueces en el campo y del VAR empeoran conforme avanzan las jornadas. Los únicos que están contentos son Brizio y sus amigos, que son los que trabajan con más frecuencia, por eso el jefe de los nazarenos encuentra cada lunes la explicación a sus decisiones, para justificar la chamba que da a sus cuates. Es una constante: tras la aparición de la crítica llega la defensa a ultranza. Círculo vicioso.

En Liga MX no se dice nada. En la Femexfut tampoco. Hay que recordar que la Comisión de Brizio no depende del torneo, sino de la Federación, donde no hay prisa por ponerle un alto al exárbitro y sus compadres, que designan a placer a los que trabajan y hasta triple por jornada. Ahora, incluso chambean los hijos de sus amigos.

El VAR es el principal dilema, junto a la ineficiente instrucción a los silbantes en el campo. Brizio asegura que están los que se prepararon para ser asistentes de video, sin dar oportunidad a árbitros de experiencia a que operen desde la unidad móvil. El patrón de los jueces cree que aquellos que ya tomaron el curso son irreemplazables, a pesar de sus constantes y cada vez mayores equivocaciones. No hay oportunidad a los experimentados. Una aberración.

Señores De Luisa y Arriola, tomen cartas en el asunto, hay que recuperar el nivel de nuestro arbitraje, que por décadas fue catalogado como ejemplar a nivel mundial y hoy es uno de los grandes males que aqueja a nuestro futbol.

SE TENÍA QUE DECIR...

Dentro de lo malo de nuestro futbol en la era de la pandemia, hay un punto positivo por destacar: la oportunidad que ganan nuestros jóvenes, y esta semana vuelve a caer el reflector en uno de los más destacados: Santi Naveda, del América, que se ha ganado la titularidad con su tremendo talento y momento dulce. Más de estos chavos, por favor.

...Y SE DIJO.