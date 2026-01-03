Venezuela denuncia ataque militar de Estados Unidos y decreta estado de "conmoción exterior"

La madrugada de este 3 de enero de 2025, habitantes de Caracas reportaron fuertes explosiones en distintos puntos de la capital venezolana, así como el sobrevuelo de aviones militares, lo que generó alarma entre la población y un amplio despliegue de fuerzas de seguridad.

De acuerdo con versiones oficiales, las detonaciones se escucharon principalmente en zonas cercanas a instalaciones estratégicas, entre ellas el área de la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, aunque hasta el momento no se ha informado de víctimas mortales.

Reportes de explosiones y sobrevuelos de aviones generaron alarma en Caracas durante la madrugada del 3 de enero de 2025./ AP

El gobierno de Venezuela, encabezado por el presidente Nicolás Maduro, afirmó que los hechos forman parte de un ataque militar ejecutado por Estados Unidos, al que calificó como una agresión directa contra la soberanía del país y una amenaza a la estabilidad regional.

Ante esta situación, el Ejecutivo venezolano declaró el “estado de conmoción exterior”, una medida contemplada en la Constitución que permite al gobierno asumir facultades extraordinarias para responder a amenazas externas y reforzar la defensa nacional.

El gobierno de Venezuela declaró estado de Conmoción Exterior tras denunciar una agresión militar de Estados Unidos./ AP

Autoridades venezolanas aseguraron que las Fuerzas Armadas se mantienen en máxima alerta, mientras se realizan labores de evaluación de daños y vigilancia aérea en distintas regiones del país, especialmente en Caracas y zonas costeras.

Hasta el momento, Estados Unidos no ha confirmado ni reconocido su participación en los hechos denunciados por el gobierno venezolano, por lo que las acusaciones permanecen sin una respuesta oficial por parte de Washington.

La situación ha incrementado la tensión diplomática entre ambos países, mientras la comunidad internacional observa con cautela el desarrollo de los acontecimientos y se mantiene a la espera de información adicional que permita esclarecer el origen de las explosiones y los sobrevuelos reportados.

El imperialismo está llevando la guerra a cada rincón del mundo y terminará llevando a la humanidad a la extinción si no se le detiene, no tienen suficiente con Gaza, Siria, Irán o Líbano, que ahora también atacan al pueblo de Venezuela.



Sí, Nicolás Maduro es un dictador, pero… pic.twitter.com/ye56kvzDQ4 — Brandon Marín Toruño (@brandomtoruno) January 3, 2026

¿Qué dice el comunicado oficial del gobierno de Venezuela?

En un comunicado difundido este 3 de enero de 2025, el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela denunció una “gravísima agresión militar” por parte del gobierno de Estados Unidos contra zonas civiles y militares de Caracas, así como en los estados Miranda, Aragua y La Guaira. Según el documento, estos hechos representarían una violación a la Carta de las Naciones Unidas, al vulnerar los principios de soberanía, igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza.

El texto sostiene que el presunto ataque tendría como objetivo apoderarse de recursos estratégicos, como el petróleo y los minerales, e imponer por la fuerza un “cambio de régimen”. Ante este escenario, el presidente Nicolás Maduro ordenó la activación de los planes de defensa nacional, el despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y la implementación inmediata del decreto que declara el estado de Conmoción Exterior. Además, el gobierno anunció que elevará denuncias ante organismos internacionales como la ONU, la CELAC y el MNOAL, y afirmó que Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa, conforme al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.