Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y de su esposa tras ataques de Estados Unidos en Venezuela

La tensión entre Estados Unidos y Venezuela escaló este sábado 3 de enero de 2026, luego de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara públicamente la captura del mandatario venezolano Nicolás Maduro, tras una serie de ataques militares realizados en Caracas y otras entidades del país sudamericano.

De acuerdo con los primeros reportes, durante la madrugada se registraron explosiones y sobrevuelos de aeronaves en distintos puntos de la capital venezolana, hechos que fueron denunciados previamente por el gobierno de Venezuela como una agresión militar extranjera, lo que derivó en la activación de planes de defensa y el despliegue de fuerzas de seguridad.

Donald Trump, anunció la captura de Nicolás Maduro tras una serie de ataques en Caracas y otros estados de Venezuela./ AP

Tras estos acontecimientos, el presidente de Estados Unidos informó que su administración ordenó operaciones militares en distintos puntos del territorio venezolano, las cuales, según su versión, culminaron con la detención de Nicolás Maduro.

El anuncio fue realizado por el propio Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social, donde afirmó que tanto el presidente venezolano como su esposa, Cilia Flores, habrían sido capturados como resultado de estas acciones y trasladados fuera del país, aunque no precisó el lugar de la detención ni el destino de la pareja presidencial.

En su mensaje, el mandatario estadounidense escribió: "Los Estados Unidos de América han llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país. Esta operación se ha realizado en colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses".

Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela./ Captura de pantalla

Hasta el momento, no existe confirmación independiente por parte del gobierno de Venezuela, ni un pronunciamiento oficial detallado del Pentágono o del Departamento de Defensa de Estados Unidos que amplíe o respalde formalmente lo dicho por Trump.

Por su parte, autoridades venezolanas habían denunciado horas antes una agresión militar contra zonas civiles y militares, además de decretar el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, sin que hasta ahora se haya confirmado oficialmente la situación actual de Nicolás Maduro.

Reportes de explosiones y sobrevuelos de aeronaves se registraron en Caracas antes del anuncio de Donald Trump sobre la captura de Nicolás Maduro./ AP

La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de los acontecimientos, mientras la información permanece en proceso de verificación y se esperan posicionamientos oficiales adicionales que permitan esclarecer el alcance real de los ataques y la veracidad de la captura anunciada por el presidente estadounidense.