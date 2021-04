¿Para qué inventas, Vucetich?

He sido un convencido de que Vucetich es uno de los grandes técnicos de nuestro futbol, lo del Rey Midas no se lo ganó por nada, conquistó los más grandes retos en los clubes que dirigió, pero los inventos que ha hecho en los últimos partidos con el Rebaño, en especial lo de ayer, son dignos de un técnico amateur.

Equipos como América y Cruz Azul sufrieron bajas clave por lo que les quitó la Selección, la Mayor en la gira europea y el Preolímpico al conseguir el pase a Tokio, jugadores clave: Romo y Orbelín faltaron con La Máquina, mientras que el sensacional Córdova y Martín no pudieron estar con las Águilas, y aun así ambos conjuntos ganaron. Solari y Reynoso lograron resolver una vez más, los dos apurados, sin un juego brillante, pero lograron los tres puntos. Su torneo ha sido impresionante.

Sin embargo, en Chivas, Vuce decidió prescindir de dos de sus elementos clave que también participaron con un representativo nacional, a pesar de que ambos estaban en óptimas condiciones para jugar, como lo hicieron Mayorga, Antuna y Vega, titulares ante Santos: ni Angulo ni Macías aparecieron en la alineación rojiblanca.

Al final, el Canelo salvó el partido con golazo y JJ fue parte de la revolución que se trató de fraguar en el segundo tiempo, cuando el Rebaño exhibió el mejor nivel que le hemos visto en meses. Incluso, cambió al portero, en lugar de Gudiño reapareció Rodríguez.

En especial llama la atención lo de ‘Jay Jay’, que ha sido el hombre más importante de Vucetich en su estancia en Guadalajara, pues desde enero de 2019 duplica la cuota goleadora de cualquier otro rojiblanco en cualquier torneo; sin Macías, Chivas anota cada 167 minutos, con el ‘9’ lo hace cada 53. Como terminó jugando el Guadalajara, lucía inminente que caería el gol del triunfo, pero el ajuste al relajo del inicio llegó demasiado tarde.

¿Qué pasa por la cabeza de Vucetich? ¿Estará inventando como un último y desesperado recurso, o va en ruta de una respuesta que el resto de los mortales no podemos ver? Debe regresar a la base. La realidad es que aunque el Rey Midas no convence, seguirá al mando del Rebaño mientras mantenga la posibilidad de calificar a Liguilla, como lo hace ahora. Que el tiempo le dé la razón.

EL ARBITRAJE REGALA PUNTOS

Una vez más, el trágico accionar del arbitraje mancha la jornada en Liga MX, de todos los errores, el show que se montó Jorge Isaac Rojas en Ciudad Universitaria es para tomar acciones drásticas, ejemplares, que detengan ya la caída en tobogán de nuestros silbantes, pero como este árbitro es uno de los grandes protegidos de Arturo Brizio, no pasará nada.

Un penalti que no le otorgaron a Pachuca y otro que le regalaron a Pumas determinó el resultado de empate en el Olímpico. Es verdad que los Tuzos no supieron cerrar el juego, pero el Club Universidad no merecía tremendo regalo de Rojas y sus jueces. Ya hagan algo, es insoportable, inaceptable ver cómo nuestro futbol va al precipicio por culpa del arbitraje.