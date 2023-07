¿Pero qué necesidad?

Esta tampoco es la realidad de la Selección Mexicana, pero qué error no poner como prioridad seguir ganando, salir a comerse el campo de nuevo, alinear a los mejores y luchar por recuperar la credibilidad del aficionado. Porque la batalla no estaba ganada con dos partidos.

Tratar de ubicar al Tri en el contexto futbolero mundial a partir de esta Copa Oro es inútil, resultará una ilusión por las tristes circunstancias del torneo concacafkiano y sus equipos nacionales.

Con dos contundentes triunfos, muchos colocaron a Lozano como el técnico ideal para el 2026, hicieron fiesta y se inventaron lo de ‘LamborJimmy’. Ingenuos. Ahora, con esta derrota lo están sacrificando. Pero ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre.

No hay que dejar de alumbrar lo que exhibe la derrota por rotar al menos a seis titulares, se puso en segundo plano la prioridad del resultado, hasta parece que se menospreció a Qatar, con todo y que no viene con sus mejores elementos después de ser el peor anfitrión en la historia de los Mundiales. Lo dije antes: siempre será mejor corregir ganando, aunque sea con un rival débil, y anoche, lo peor no fue la derrota, sino exhibir que el hambre no es la que pensamos.