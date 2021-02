Se ensucia la Liga MX

Es absurdo pensar que por un suplente que no jugó, un equipo pueda perder un partido que además ganó con una heroica fantasía como la que se armaron Córdova y Martín en el penalti ante Atlas, trazos hoy tan necesarios para el espectáculo. Sin embargo, existe un reglamento y es para todos; si hay una infracción, el responsable debe pagar.

Viñas fue a la banca sin que América lo registrara; participó como suplente durante el primer tiempo y para el segundo, el equipo lo mandó al palco en un claro reconocimiento del error. Es una participación pasiva, llevarlo al banquillo implica la intención de quererlo como opción de relevo. No hay más.

Pero la culpa será totalmente del cuarto árbitro, así lo anunciará la Comisión Disciplinaria a más tardar mañana, pues el cuarto juez del partido no reparó en el error de permitir al futbolista en el banco sin estar registrado. Mi pregunta es, ¿y dónde queda la responsabilidad del club?

No habrá sanción para América. La regla es ridícula, insisto, no se puede perder un juego por esta bobada, la sanción debería ser económica; sin embargo, hoy no está escrito así en el reglamento de nuestra Liga MX.

La falla no fue en el campo

Tampoco podemos obviar que con la profesionalización, el deporte también se ‘juega’ desde el escritorio. Y el que no lo sepa, no tiene lugar en esta industria. Ya no basta con lo que se hace en la cancha, hay una serie de reglas que la parte ‘administrativa’ debe respetar para entregar las mejores herramientas a su equipo. América falló desde ese lugar, faltó comunicación con el cuerpo técnico, no hubo la verificación entre administrativo y entrenadores para registrar correctamente la lista de participantes, un lado omitió inscribirlo y el otro, lo llevó al banquillo sin verificar. Un detalle ridículo, insulso, que incluso en las divisiones inferiores cuidan como debe ser.

Es claro que esta normativa debe cambiar, ¿para qué existe si no se respeta? Es obsoleta. Lo peor es que no es la primera vez. Ni siquiera este año, pues ya se dio el caso del Morelia de Higuera en la Expansión, que registró jugadores indebidamente y sólo recibió multa económica.

Que la Liga MX absorba plenamente este error deja muy mal parada a esta nueva administración, mancha su imagen y se coloca en una añeja posición polémica, que levantó suspicacias durante décadas, especialmente sobre favores al América, ayuda que a mi gusto no fue necesaria para construir la grandeza del club de Coapa. Hoy tampoco se los requieren, pero esta decisión de no castigar a las Águilas alimentará a los detractores del americanismo que acusan que su éxito fue edificado con favoritismo.

Entonces, otra vez es el arbitraje

Ahora, si finalmente es un árbitro el culpable de generar de nuevo el caos en la Liga MX, de levantar especulaciones y manchar su prestigio, ¿qué carajos están esperando nuestras autoridades para hacer algo?

No cabe duda que desde su silla, Brizio y sus secuaces se siguen burlando de la Femexfut presidida por Yon de Luisa, y a la Liga MX en el nuevo ciclo de Mikel Arriola se la pasaron también por el arco del triunfo. Si es de nuevo un nazareno el causante de que se hable más de problemas y desprestigio que de futbol, ya dense cuenta que falta un alto. ¿O qué esperan, que por esta pasividad ante el envenenamiento arbitral de cada jornada, el aficionado se aleje definitivamente? Resuelvan antes de que sea tarde.

SE TENÍA QUE DECIR...

Salieron muchos ‘moralinos’ a atacar la forma en la que Córdova y Martín cobraron el penalti ante Atlas, con pase a un costado en lugar de tiro. ¡Pero fue fantástico, valiente! Y lo más importante: fue gol. Si fallan, los matamos. Como anotaron, hay que encumbrarlos. Nuestro espectáculo lo necesita.

...Y SE DIJO