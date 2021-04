¿Será que no me amas, Concacaf?

"No sé qué está pasando que todo está al revés, que tú ya no me besas como ayer", cantaba Luis Miguel en el lejano 1990, un tema que aplica a las duras circunstancias que viven los clubes más poderosos del mundo con sus confederaciones.

Los grandes de Europa dejaron de ser ‘incondicionales’ de la UEFA y crearon ya su Superliga, a pesar de que el organismo rector europeo montó en cólera, quiso prohibirla y se le están saliendo del huacal, incluso anunciará hoy sanciones. El torneo organizado por los equipos más poderosos de su región es una realidad y no lo podrán parar.

Real Madrid puso a Florentino de presidente del naciente torneo: “El futbol es el único deporte global en el mundo con más de 4 mil millones de seguidores y nuestra responsabilidad como grandes clubes es responder a los deseos de los aficionados”, lanzó como argumento de la creación. Serán 15 los Clubes Fundadores, están decididos y organizados y sin freno. ¿Ahora te puedes marchar?

El trasfondo en realidad es la necesidad de estos monstruos de generar mayores beneficios sin tener que entregarse a los tentáculos de la UEFA, de la que hoy demostraron que ya no dependen, aunque sigan bajo su sombrilla oficialmente. Lo advirtieron, el órgano rector del balompié europeo apretó demasiado la soga y hoy se rebelaron. Contigo a la distancia.

CÓMO ES POSIBLE QUE A MI LADO...

Lo de la Superliga es un ejemplo mundial, especialmente para nuestra región, que vive una separación entre la Concacaf y sus clubes más importantes, con una nueva muestra contundente de no entender que necesita ser equitativa con todos, no sólo apapachar a los menos desarrollados que significan más votos, que no pueden, saben o quieren competir al nivel de los grandes y que provocan que se pasen por alto la ética deportiva y los reglamentos.

América pidió justicia ante la carnicería que levantó el Olimpia en el Azteca, exigió la inhabilitación de Arboleda, el ‘hondureño’ que rompió a Chucho López, y ante el árbitro de Costa Rica que permitió que golpearan a diestra y siniestra sin recibir castigo justo. Pero a la Concacaf le valió, respondió que como el silbante ya había determinado el nivel de la sanciones en el partido, ya no se podía hacer nada, a pesar de las pruebas de las salvajadas. Fría como el viento.

Poco le importó hacer lo correcto a pesar de que era reclamo justo del equipo más grande que tiene en la región. Se encogió de hombros y le escupió en la cara. Los genios de nuestra confederación tendrán que ver como ejemplo lo que sucedió en Europa, en donde maltrataron tanto a los equipos grandes, que se cansaron y ya hicieron su propio torneo. Algo así como lo que sucederá en este lado el charco, cuando Liga MX y MLS se unan para evitar el riesgo que representa poner interés en los torneos de nuestra bendita Concacaf. Entonces yo daré la media vuelta...

SIENTO TU LIGA VIBRAR CERCA DE MÍ

Los quejosos de costumbre encontrarán una excusa más para distorsionar la realidad y raspar a nuestro futbol, pero es innegable: los cambios en el formato de competencia de Liga MX le añadieron drama y tensión a la recta final del campeonato que antes no tenía. Si nos dejan.

Son dos las modificaciones principales que tuvieron efecto positivo, interesante, en partidos en los que ya no había algo en juego: el cambio del descenso por las tres millonarias multas y añadir el Repechaje para entrar a Liguilla, con sólo cuatro calificados de forma directa y ocho más buscando seguir con vida. Una renovación que la Liga MX y sus dueños, los 18 clubes, visualizaron a pesar de la avalancha de críticas que significó.

Lo que hace falta al espectáculo tiene que ver con la estrategia y con las convicciones de cada entrenador de nuestro balompié; es terrible que de nuevo nos arrojen tres igualadas sin goles la jornada y que el partido con mayor relevancia de muchos años acabe con un empate de poca emoción. Sé que la Liga MX trabaja en propuestas para mejorar lo que vemos en la cancha, pero es urgente que ya empiecen a aplicar medidas, como lo hicieron en el formato de competencia, para que no pierda interés nuestro campeonato más popular e importante. Decídete.

SE TENIA QUE DECIR...

Vucetich volvió a la base en la parte ofensiva y dio un golpe de timón, recuperó la cordura y cayó el resultado que necesitaba para seguir con vida. Sin locuras ni inventos y así llegará el Repechaje y después, la Liguilla. Necesito creerte, convénceme.

Y SE DIJO