Genoa de Johan Vásquez es goleado por la Roma para cerrar el 2025

Victoria para terminar el año y apretar el Scudetto. Con una exhibición ofensiva en el primer tiempo, la Roma venció 3-1 a Genoa, en duelo correspondiente a la Jornada 17 de la Serie A. Tras haber cometido un error en el primer gol, Johan Vásquez y su equipo se acercaron nuevamente a la zona de descenso con esta derrota, la cual significó la última de este 2025.

¿CÓMO LE FUE A JOHAN VÁSQUEZ EN EL PARTIDO ANTE LA ROMA?

Además de la derrota, Johan Vásquez no tuvo su mejor partido, pues en el primer gol en contra cometió un error que provocó la anotación en su arco. En el desarrollo del juego, el defensa mexicano solo registró dos recuperaciones de balón, perdió siete posesiones y solo tuvo dos contribuciones defensivas.

CRÓNICA DEL PARTIDO

Al minuto 13, aunque ninguno de los dos equipos tenía claridad en ataque, se abrió el marcador. Tras un despejo defensivo del Genoa, un zaguero del equipo local mandó nuevamente el balón a zona defensivo ataque. Con la intención de anticipar y cortar el peligro, Johan Vásquez se equivocó y peinó la esférica, la cual le quedó a Matías Soulé, quien sin marca definió de manera correcta y puso el 1-0.

Ya con la pizarra a su favor, los dirigidos por Gian Piero Gasperini se soltaron más en ataque y muy pronto aumentaron su ventaja. El 18’, luego de una gran jugada colectiva de más de 10 pases en la que se pasó el balón de lado a lado, la Roma llegó al área y tras un pase de Evan Ferguson y una serie de rebotes, el balón quedó a la deriva, justo para que Manu Koné rematara de primera intención y anotara el 2-0 que inclinaba aún más la balanza.

Y cuando se cumplía la primera media hora de partido, la Roma no perdonó y convirtió el marcador en goleada. Cuando el Genoa buscaba terminar con el peligro en su área, Ruslan Malinovskyi perdió el balón y luego de un remate de Soulé, el arquero rival atajó y en el rebote fue Evan Ferguson el que empujó la esférica al fondo de las redes, para poner el 3-0 que le complicaba aún más el juego al equipo visitante.

Tras esta exhibición ofensiva, el partido así se fue hasta el medio tiempo. Ya para la segunda parte, el dominio de la ‘Loba’ seguía igual, aunque ya no se movió el marcador hasta el final del encuentro, sin embargo, fue para que el equipo visitante redujera la desventaja y el marcador fuera menos abultado en su contra.

Al 86’, tras un tiro libre indirecto, el esférico quedó a la deriva dentro del área en diversas ocasiones, pero fue Jeff Ekhator, quien entró de cambio en el segundo tiempo, el que se encargó de rematar a portería y poner el 3-1, el cual no sirvió para no perder, pero sí para evitar la goleada en contra.



¿CUÁNDO VUELVE LA ACTIVIDAD EN LA SERIE A?

Tras este partido entre Roma y Genoa, la Serie A no tendrá actividad durante estos últimos días de 2025. Por lo tanto, la actividad del Scudetto reiniciará el próximo 2 de enero de 2026 con el encuentro entre Cagliari y AC Milan.

Posteriormente habrá cinco partidos el sábado 3 de enero, fecha en la que el Genoa y Johan Vásquez recibirán a Pisa. Y para cerrar la Jornada 18 de la Serie A hay programados cuatro duelos más.