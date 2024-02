Sin título nada les vale a los otros tres

Es un tremendo inicio de torneo de los otros tres: Cruz Azul luce poderoso, Chivas está renovado y Pumas se muestra valiente, pero a todo aquel que se atreve a cargar un cartel de grande le toca sufrir la tragedia de que al final nada valdrá si no es campeón. Es la cruel realidad en nuestro futbol, donde no se saben disfrutar los procesos de los populares, ganadores históricos y poderosos si no terminan con un título.

La Máquina recupera protagonismo como cuarto general, es irónico que a pesar de tener malas formas fuera de la cancha, dentro tiene las mejores. Como nadie, el club celeste sabe que sin corona lo hecho en el trayecto no sirve. Lo confirmó por 23 años hasta que llegó La Novena, pues aunque antes tuvo versiones espectaculares y ganadoras, sin el trofeo no valieron.

El Guadalajara está metido en una fiesta sin fin tras el retorno del Chicharito, el ídolo, de los pocos de nuestro futbol, pero si no consigue recortar la distancia de estrellas con el América, hasta a Hernández le va a tocar reclamo.

Y Universidad es el grande con más años sin corona, ¡va por siete! A pesar de tener figuras como el Chino Huerta y la reconexión con su afición, que sonríe con su nueva porra viral en los tiros de esquina, si no abre la vitrina para ingresar un nuevo galardón el recorrido será inútil.

Así es la cruel realidad de nuestro futbol: aunque un grande tenga un sensacional recorrido en torneo regular y una Liguilla brillante, si no termina con el título de Liga MX no habrá servido de nada.

