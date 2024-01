Exitosos y opuestos sentidos del '14'

Mark Twain afirmaba que los dos días más importantes de la vida son cuando naces y después cuando descubres para qué naciste. El primero es la oportunidad de vivir y el segundo es el sobre el sentido de tu existencia. Aplica a los equipos, que como las personas, cada uno encontrará diferentes objetivos, prioridades, según su filosofía de vida y circunstancias.

Parece obviedad, pero lo confundimos con escalofriante frecuencia para criticar: asumimos que los equipos de Liga MX tienen las mismas obligaciones, y aunque los 18 desean ser campeones, no es la prioridad de todos. Hay los que dan preponderancia a evitar una multa de porcentajes y otros se la darán a calificar a Liguilla; hay los que tienen como meta fundamental llenar su estadio y hay los que prefieren cerrar un jugoso trato comercial; hay los que piensan primero en refuerzos rimbombantes del extranjero y los que eligen dar oportunidad a un juvenil de cantera.

En realidad, son los menos los que tienen como principal objetivo ser campeón. Entre ellos, el América, cuya gestión se enfoca cada torneo en conquistarlo, por eso, tras La 14 viene La 15 en el diseño del plan. Hay poco espacio para lo que no aporte en lo deportivo. Las Águilas no tienen como objetivo endulzarle el oído a su afición, eso vendrá como consecuencia; no es prioridad el retorno de un histórico, como Raúl o Marchesín, o un bombazo más mediático que valioso en cancha. Es más, ni con el reciente título armaron evento masivo para celebrar con el americanismo.

Al contrario, Chivas sí tiene como preferencia conquistar el corazón de la afición, es clave generar narrativas que enamoren a la tribuna, como lo hizo con el Chicharito y el fabuloso carnaval que montaron en casa, atiborrada sin partido de por medio, y que tuvo eco en todo el país por la cobertura mediática y el comentario en redes sociales.

Al América le importa menos tener ídolos que luchar por el título, como al Guadalajara le interesa más traer referentes históricos antes que un plantel que pelee realmente por otra estrella. No quiere decir que no se puedan ambas, sino que así están las prioridades de los dos más grandes, con objetivos distintos y exitosos alrededor del ‘14’.

La afición rival criticará de forma mecánica la elección de prioridad del otro, por eso leímos tantas burlas al Chicharito y su edad desde la tribuna del americanismo, como vinieron las respuestas de los Chivahermanos a que no hay un ídolo de tal magnitud en el Nido. Ambos tienen su sentido de vida, igual de válidos y opuestos. ¿Y tú, cuál eliges?

