Chivas rompe un capricho, no su tradición

Si el problema no es jugar sólo con mexicanos. Nunca lo fue ni lo será. El problema es no jugar con los mejores mexicanos y ahí Chivas se metió en un problemón, hasta que entendió que debía romper con un capricho disfrazado de tradición que le impedía contratar paisanos de alto calibre.

Aquella ideología autoimpuesta que incapacitó al Rebaño para fichar elementos mexicanos que eligieran defender a otra selección nacional al fin se rompió, era irracional y arcaica, pues eso no fractura su identidad patriótica. Con Ormeño lo entendieron y ahora lo certifican con Cowell, de debut anoche en el Volcán.

Chivas dio al fin ese paso, era complejo, pues contradice los numerosos mensajes que enviaron antes de que ‘nunca pasaría’; es el que rompe el hielo que los aprisionaba, que impedía avanzar a la par de los clubes poderosos y protagonistas de este siglo. Pero todavía falta.

Al Guadalajara le faltan decisiones por tomar para correr a la par de estos mandones modernos sin dejar su filosofía mexicana: aceptar ahora a futbolistas naturalizados, sin que necesariamente puedan elegir por nuestro pasaporte desde nacimiento; sólo así podrá optar por fin por un plantel ganador al nivel de América, Tigres y Rayados, por mencionar a los tres que seguirán arriba del Rebaño si no cambia.

Es natural la crítica a Chivas por recibir a Cowell a pesar de que dijeron que no lo harían, así es nuestra afición y sus especialistas, a los grandes se les carga más la polémica, pero entendamos que es un avance para que el Guadalajara vuelva a ser exitoso. No hay de otra. Y aún falta, pero al menos es un paso más. Welcome, Cade, ya les hacían falta jugadores como tú.

