¿Y Pumas, rector?

Ni la resurrección del América ni la de Chivas, menos el triunfo de Cruz Azul, servirán en el balance final si no ganan el título.

Es la cruz que carga cualquier 'grande'. Pero sí funciona para ilusionar a su grada, para emocionar a los que no somos sus aficionados y para prender a los rivales.

Por eso extrañamos el despertar de Pumas. Ya se volvió incómodo para Universidad el traje de ‘grande’, parece no quedarle, ahora le pesa. De los cuatro que lo portan, el del Pedregal no da la talla. Y los responsables de llegar a este extremo no son necesariamente los que se acostumbra señalar.

Ya pasamos de los refuerzos incapaces y del técnico Andrés Lillini como los que la pagaran tarde o temprano, para instalarnos en esperar respuestas del Ingeniero Silva y del Doctor Mejía Barón, pero los dos veteranos directivos lucen dormidos, sin asesores que los hagan reaccionar. Ahora debemos apuntar al culpable de cualquier gran crisis en Pumas, a la máxima autoridad y única responsable de provocar un real cambio: el Rector de la UNAM.

Al doctor Graue se le acaba el tiempo para dejar huella positiva durante su mandato con el equipo de Liga MX; llegó en 2015 a la silla en Rectoría y no ha logrado éxito con Pumas; que haga en un año lo que no alcanzó en siete luce imposible.

Con Graue, como no sucedía con sus antecesores, el club navegó con bandera de mediocre, acusó centrarse en la administración financiera para no comprometerse en el logro deportivo. Y lo peor, la esencia azul y oro se diluyó: ya no es protagonista en aporte de sangre joven a Liga MX y mucho menos a Selección Mexicana. Incluso tuvo oportunidad con la Femenil, pero la desperdició.

¿Dónde está Pumas, Rector? Nos urge encontrarlo; haga algo ya para que su nombre no pase a la rica historia de Universidad como el responsable de quitarle el traje de ‘grande’ y convertirlo en uno del montón.

