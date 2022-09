El otro candidato

América se lleva los reflectores por acto caso automatizado del futbol mexicano. Su notable racha llama poderosamente la atención y no es para menos; sin embargo, Monterrey hasta el momento no desmerece en lo absoluto.

Vucetich, incluso siente que la grada cada día se convence más de su proyecto, y parece que de a poco el murmullo con sabor a duda lo va transformando en un tibio aplauso de reconciliación, eso sí, se sabe que si no hay campeonato no habrá ovación para Rayados.

Plantel caro y vasto, diseñado para todo y contra todos, la mitad de la capital regia ya se cansó y para ellos pasar más de cuatro torneos sin levantar el título les parece una eternidad, tomando en cuenta que desde hace un par de lustros su nómina no baja del tercer lugar en la Liga.

Los pretextos no existen dentro de una entidad deportiva con varios seleccionados nacionales y que no especula en buscar a los mejores extranjeros probados dentro del balompié local, por ello la paciencia no es una virtud que se le deba exigir al público que va al campo de Guadalupe.

Con la ausencia de Funes Mori, Berterame y Aguirre solventan el pasaje con creces y se han transformado en una dupla de interés nacional.

Luis Romo, poco a poco, quiere retomar el nivel que lo hizo vestirse de verde, mientras que Meza, cuando quiere, hace diferencia importante en el juego de su equipo acompañado por el resurgimiento continuo de 'Ponchito' González.

Vucetich sabe que le sobra recambio y por el momento no ha especulado si un futbolista le da tres malos juegos consecutivos y por ende lo sienta sin importar el nombre.

Parece que por fin el “Rey Midas” encontró el valor de la competencia interna y su plantel lo ha entendido, porque sobra decir que la dirigencia de Monterrey ha consentido de más al jugador acomodado, generando así una mala costumbre que Víctor Manuel parece estar cerca de erradicar.

Por lo pronto, Rayados calificará directo a la liguilla y ahí, como siempre veremos, si es capaz de mostrar jerarquía en los mano a mano. Todos hablan del América, pero Monterrey es el otro candidato.

