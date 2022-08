En busca de la luz

Todo lo que Lillini logró con planteles más discretos, recuperar la furia, dinámica y hasta el amor propio de la estirpe Puma, que le ayudó en algunos pasajes a remontar partidos y maquillar funcionamientos tácticos o hasta técnicos, ahora de eso hay poco y nada.

La escuadra del Pedregal con jugadores de mejor pie, perdió velocidad y confianza en los trámites de los partidos.

La racha sin triunfo que absorbe cada día a los universitarios también desespera a su delantero, titular que extraña el protagonismo aéreo que anteriormente le daban sus propios compañeros, más allá que clavó un muy buen gol y después se perdió el 2-0.

Culpar a Dani Alves únicamente por el presente de Pumas es una equivocación del tamaño de CU. Si bien es cierto el brasileño carece del ida y vuelta, que siempre lo caracterizó e hizo figura mundial, qué pasa entonces con las otras 10 posiciones del equipo.

La baja de juego es notable, que al no dominar la idea que el técnico intenta plasmar en las prácticas, en los partidos los futbolistas se notan presionados e inseguros; eso no sólo es por la llegada del otrora bienamado y ahora malquerido brasileño multicampeón. Que si aceptó venir a la Liga MX, no era para ser suplente o jugar sólo minutos.

Pumas con muy poco le rasguñó un empate a unos Tigres sobrados y pasivos. Se nublan a veces entre tanta abundancia de su plantel y caen en una displicencia alarmante. Gignac los salvó de un ridículo interesante en CU.

Pumas no encuentra la luz al final del túnel y Tigres cuando lo atacan no garantiza solidez como para asegurarle una trascendida segura en Liguilla.

Queda tiempo y mientras uno debe ser más serio en todas las canchas para afianzar su calidad de candidato al título, el otro busca ganar un juego que les regrese algo de confianza, nada más.

