Azul, contra las cuerdas

No se puede creer que un equipo que hace 15 meses fue campeón del futbol mexicano se encuentre tan mal como lo está hoy futbolísticamente Cruz Azul. Los momentos de bonanza que se sospechaba llegarían tras cortar la malaria histórica sin vueltas olímpicas se esfumaron, no se asomaron.

La Máquina no juega bien, defiende horrible, no camina y cuando puede tener ligeros esbozos de mejoría, el VAR, como contra Toluca, la termina de liquidar. Y no es que de pronto el Azul tenga un plantel deslucido o bajo de nombres propios, el asunto principal es que sus mejores jugadores viven un momento de incertidumbre notable con baja de juego alarmante.

La dirigencia no ha hecho olvidar para nada los momentos macabros de sus antecesores y sigue demostrando falta de capacidad a la hora de contratar refuerzos en tiempo y forma. Sin olvidar que los “bombazos” de mercado que caracterizaban a este club en cada ventana de fichajes se han ido diluyendo.

Recordando que dichas contrataciones exorbitantes fueron realizadas bajo la sospecha de gente que hoy vive prófuga. Aguirre no le encuentra la vuelta por ahora al futbol mexicano, la mayoría de los aficionados están cansados con los veteranos del club a los cuales achacan cada una de las derrotas o malos momentos y el ambiente nuevamente está enrarecido.

Las bondades del sistema permiten que el equipo hoy hundido en el decimosexto lugar de la tabla, siga matemáticamente al alcance de cualquier cosa y que maquille su triste penar en la segunda parte del torneo regular. No obstante, el entrenador uruguayo y sus jugadores deben saber que se juegan el prestigio y quizá su futuro en este club, mañana cuando enfrenten a su más grande rival, porque una derrota contra América dejaría muchos damnificados en La Noria.

