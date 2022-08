Lo de Cruz Azul en Torreón fue algo alarmante, a tal grado que lo único positivo que podría sacar el uruguayo Diego Aguirre del juego en La Comarca Lagunera, es que difícilmente su equipo podrá jugar peor en el futuro.

El ambiente celeste se enrarece por el poco movimiento en el mercado de pases que ha generado la dirigencia cementera y eso no ilusiona mucho a la gran mayoría de sus seguidores.

Las obligaciones de este club las conocemos todos y, por ende, las expectativas siempre serán elevadas; sin embargo, por ahora no se nota si la dirección deportiva del club tiene muy claro ese concepto, porque si bien la plantilla del Azul no es menor en comparación con 70 por ciento de los equipos en competencia, el juego que desarrollan en el campo, por el momento, es digno de equipo 'tabla bajero'.

La pelota detenida en contra es un calvario para el equipo y la ausencia de jugadores líderes en ambas áreas es un tema no menor a considerar.

Mientras muchos aficionados tienen entre sus favoritos a la hora de acusar malos resultados a Baca, Domínguez y Martínez, sinceramente es difícil observar que haya algún jugador que se salve por ahora dentro de un inicio de torneo descafeinado para La Máquina.

Ordiales jamás dio indicios de recuperación deportiva y mientras el público se ilusionaba, increíblemente, con la salida del prócer Juan Reynoso, como responsable técnico, la migración de Giménez al Feyenoord, aunado al escueto perfomance del primer equipo, empieza a inquietar a un público otrora muy paciente con las malas rachas.

José Ramiro Funes Mori seguramente ayudará un poco atrás, pero quienes lo vean como el salvador celeste, están muy errados. Lo que le pasa al Azul no se arregla de una semana a otra y mucho menos incorporando a un solo jugador, si la dirigencia de este club no se dio cuenta que debe invertir y fuerte para tratar de volver a competir por el título, pues sinceramente el futuro inmediato no se ve muy promisorio, por más, insisto, que sea imposible jugar peor que en Torreón.

