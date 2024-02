Con el Bragantino, Mauricio Barbieri vivió su mejor momento como entrenador al llegar a la Final de la Sudamericana y perderla contra el Paranaense, mientras que en su último trabajo le fue muy mal con el Vasco, donde ligó seis derrotas consecutivas y fue despedido con el equipo en el penúltimo lugar de la tabla.

El brasileño Barbieri es un técnico joven que apenas en 2018 debutó como estratega. Desde hace tiempo, Andrés Fassi lo tiene en la mira y ahora lo eligió para que sea el timonel de Bravos de Juárez. Los fronterizos esperan que hoy Barbieri pueda llegar a México para que firme el contrato y sea presentado.

GRAVE LESIÓN

La que sufrió el chileno, Joaquín Montecinos, el fin de semana jugando para la Sub 23 de Querétaro ante Cruz Azul, los resultados indican que es ruptura de ligamentos, lo cual significa que estará entre seis y siete meses fuera de circulación y su contrato concluye en junio.

Montecinos fue contratado como figura por Xolos, ya que se trataba de un jugador de selección de Chile; sin embargo, su paso por Tijuana fue muy malo, por ello lo mandaron a Gallos, donde tampoco pudo destacar, al grado de que lo mandaban a jugar con la Sub 23, puesto que Mauro Gerk no lo consideraba para el primer equipo, por ello jugaba con la Sub 23 donde se produjo la grave lesión.

EL MEJOR

Érick Gutiérrez Galaviz se empieza a adaptar a la posición en que lo ha colocado Fernando Gago, después de cinco fechas el zurdo es el jugador de la Liga con más balones recuperados en territorio del adversario.

'Guti' tiene hasta el momento 22 pelotas recuperadas en campo del rival, lo cual explica por sí solo el funcionamiento que está teniendo el medio campo de Chivas en lo que va del certamen.

