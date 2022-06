Chaquito y Beltrán 'ganan bonos' para ir al Mundial

LES FUE BIEN

Fernando Beltrán y Santiago Giménez aprovecharon los minutos que tuvieron y ambos seguirán siendo observados y con posibilidad de colarse en la lista. Beltrán ha tomado el lugar que tenía Carlos Rodríguez y se ha ganado la confianza del estratega, la realidad es que fue de los que más minutos tuvo en los tres duelos en Estados Unidos. En el caso del Chaquito queda la impresión de que le empieza a ganar la carrera a Henry Martín como la tercera opción, tomando en cuenta que la segunda es Funes Mori, que no fue llamado por el tema de la operación. Otro que el timonel quiere seguir viendo es Luis Chávez, ya que no está claro quien será el suplente de Guardado y el zurdo de Pachuca tiene posibiidades de ganarse un lugar.

DE FRENTE

A pesar de la jerarquía de jugar en Europa, Johan Vásquez no tuvo ningún minuto con la Selección Mexicana en los tres partidos en Estados Unidos. En Chicago, antes del encuentro contra Ecuador, Gerardo Martino se reunió con el defensor del Genoa para explicarle el porqué no lo tomó en cuenta. El entrenador le manifestó al defensor que había visto mejor durante los trabajos a Héctor Moreno y a Jesús Angulo y por ello los había utilizado a ambos. Le explicó a Johan que no baje los brazos y que seguramente en septiembre volverá a ser tomado en cuenta para los encuentros en la Unión Americana. El zaguero fue liberado para que pueda resolver dónde va a jugar la próxima temporada, ya que el Genoa descendió y Vásquez quiere seguir jugando en Primera División.

POCO TIEMPO

Antes de elegir la lista de 26 convocados a Qatar 2022, Gerardo Martino ya solamente tiene dos partidos, que son los del mes de septiembre, 24 y 27 tentativamente, ambos serán en Estados Unidos y frente a rivales sudamericanos, porque el cotejo del 31 de agosto en Atlanta no es Fecha FIFA, y por ello lo tendrá que encarar con futbolistas que militen en la Liga MX. Aunque el timonel señaló que los 16 descartados después del juego en Chicago no tienen un lugar seguro, la realidad es que la mayoría han sido parte de todo el proceso y de no pasar una tragedia estarán en la lista de 26 convocados para la justa mundialista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: GUARDADO ASEGURÓ QUE SIEMPRE HAY PESIMISMO ANTES DE CADA MUNDIAL.