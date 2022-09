Chicharito, fuera del Mundial aún con lesionados

NO CONTEMPLADO

Ni en el caso de que Raúl Jiménez no pudiera asistir al Mundial de Qatar 2022 por el caso de pubalgia que lo aqueja se pensaría en Javier 'Chicharito' Hernández, quien está totalmente descartado por un tema disciplinario, del cual ni jugador, ni entrenador de la Selección Mexicana han profundizado. Se podría pensar que las lesiones de Jiménez y Funes Mori le abrirían posibilidad de pelear con Henry Marín y Chaquito por un lugar en la convocatoria, empero, no es así, y si se llegara a dar el caso de no poder tener a los dos ya citados, se recurriría a elementos como Alexis Vega, Chucky Lozano y el propio Alvarado, que en algún momento del proceso jugaron en esa posición.

DE CERCA

El cuerpo técnico de la Selección Mexicana está en constante comunicación con el departamento médico del Wolverhampton para conocer día a día la evolución de Raúl Jiménez, quien en los próximos días se someterá a un examen en Inglaterra para saber si ha existido avance. La cirugía por el momento está descartada ya que en caso de ir por ese tratamiento la recuperación para volver a jugar se lleva más de dos meses, por ello la intención es que con tratamiento el jugador pueda superar los malestares. A Jiménez, el entrenador Gerardo Martino le prometió que lo aguantará hasta el cierre de las listas definitivas.

PARTICIPACIÓN

Hoy se pone en marcha en Sevilla, España, el World Football Summit, donde participarán mas de 170 ponentes y donde habrá dos representantes del futbol mexicano, se trata del presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, y del presidente de Grupo Orlegi, Alejandro Irarragorri. El evento es considerado uno de los mas importantes en la industria del futbol ya que se analiza el futuro del juego y del negocio. En la edición del año pasado que se llevó a cabo en Madrid estuvo presente el presidente de la Femexfut, Yon de Luisa.

