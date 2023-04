Chivas, en dilema sobre prestar jugadores al Tri

DILEMA

El viernes pasado Paunovic dio a entender que no estaba de acuerdo en ceder jugadores de Chivas a la Selección Mexicana para el amistoso de la próxima semana contra Estados Unidos. El europeo estableció y con razón que no es Fecha FIFA, sin embargo, en la reunión de dueños de antes de iniciar el torneo se acordó apoyo total a selección, máxime en el caso de Chivas, donde el propietario Amaury Vergara es uno de los cinco miembros del Comité de Selecciones. Una negativa de Chivas podría generar que otros clubes hicieran lo mismo.

NEGOCIAN

Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales negocian con los clubes para poder armar la nómina, ya que algunos clubes pretenden que algunos futbolistas no sean convocados a pesar de que Cocca los tiene en el radar, y otros sugieren que sus elementos no jueguen más de 45 minutos contra Estados Unidos, caso en el que se encuentran Alexis Vega, Fernando Beltrán, Héctor Moreno, Henry Martín y Luis Romo, entre otros. Tigres, al jugar el jueves contra Puebla su cotejo de la Jornada 16 no será tocado, por ende Ángulo, Lainez y Córdova no serán llamados. Rayados, que juega el viernes, recomienda que no le llamen a todos y que no vayan a jugar los 90 minutos.

REGRESA

Roberto Zermeño, quien fuera dueño del León en los noventas, después de haber estado en la cárcel, regresa al futbol y lo hace con Alacranes de Durango de la Liga de Expansión. La franquicia de los duranguenses pertenece al Gobierno del Estado, situación que hace imposible que en algún momento pueda ser certificada para buscar el ascenso. La dirigencia de la liga será la encargada de decidir si acepta o no al ingeniero Zermeño como posible comprador de Alacranes, por ello el Gobernador de Durango solicitó una cita con Mikel Arriola. Otro tema es que Durango es franquicia de invitación y esas por ahora no tienen posibilidad de ser certificadas.

