¿Cómo se jugará torneo entre Liga MX y MLS?

ADELANTADO

Con el visto bueno de FIFA, Concacaf, MLS y de la Femexfut, el proyecto de la Liga Norteamericana se encuentra muy adelantado y solamente falta definir las distintas etapas que se tendrán que vivir antes de llegar a la meta, que es la de poder fusionar por completo las ligas y jugar un torneo largo, y que cada liga aparte tenga su competencia local. El primer año se contempla un torneo con cierto número de equipos de cada país jugando un torneo oficial con partidos a Ida y Vuelta, y con un reglamento claro y establecido, así como un premio económico para el que resulte Campeón. La idea es ir incorporando el número de equipos, hasta que llegue el momento de que participen todos los de la MLS y de la Liga MX. Enrique Bonilla, por parte del futbol mexicano, es el encargado de amarrar todos los detalles para poder ponerlo en marcha en el segundo semestre del 2021 o a más tardar en el 2022.

ATRACTIVO

Los derechos de televisión es el gran atractivo en primera instancia de la Liga Norteamericana, ya que se negociarían en forma conjunta para el mercado mexicano y el de Estados Unidos, y será la propia liga la encargada de negociarlos y no los equipos como sucede en la actualidad. Ya se trabaja en un reglamento sobre la forma de repartir el dinero que se genere por derechos de televisión entre todos los clubes participantes. Hay que recordar que hay muchos partidos de la Liga MX que tienen mejor rating en Estados Unidos que en México. El modelo que tienen en mente en cuanto a televisión es el de NFL y con ello la posibilidad de que varias televisoras puedan participar de los derechos con encuentros exclusivos cada una de ellas.

LOS SIGUE

El nuevo director técnico del Puebla, Nicolás Larcamón, estuvo este miércoles en las tribunas del Estadio Cuauhtémoc observado la Final de la categoría Sub 17 entre Puebla y Necaxa, donde los Camoteros ganaron tres goles por uno. También quedó definido que Eduardo Arce, quien venía laborando como entrenador de la Sub 20 de los poblanos, será uno de los asistentes de Larcamón, y el encargado de ponerlo al tanto sobre los chavos de Fuerzas Básicas que por primera vez están en una Final de la Sub 17.

