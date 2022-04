Con selección B, Tri enfrentará a Guatemala

ÚLTIMA OPORTUNIDAD

El 27 del presente mes en Orlando, Florida, la Selección de México se enfrentará en partido amistoso a Guatemala, encuentro en el cual Gerardo Martino no podrá contar con los elementos que militan en el extranjero ya que no es Fecha FIFA y tampoco podrá citar jugadores del equipo mexicano, Cruz Azul o Pumas que llegue a la Final de la Concachampions. Con tal situación el estratega tendrá que recurrir solamente a elementos que militan en la Liga MX y se abrirá la posibilidad para que algunos jugadores puedan ser observados por el estratega nacional de cara la concentración de mayo. La ausencia de futbolistas como Lozano, Corona, Jiménez, Edson, Herrera, Guardado, Lainez, Araujo, Arteaga y Vázquez, entre otros, servirá de oportunidad para que sean llamados otros jugadores.

CONVENCIMIENTO

Desde hace semanas, el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, trabaja con los dirigentes de clubes con la intención de poder establecer alianzas o convenios de trabajo con equipos europeos buscando quse que algunos de los más de dos mil jóvenes registrados en las categorías menores de la Liga tengan la oportunidad de foguearse o de vivir procesos con equipos importantes. Arriola les puso como ejemplo el caso de la MLS que tiene convenios con algunas ligas europeas como la Bundesliga y por ello muchos novatos van a completar su formación. El tema no es sencillo, pero Arriola espera poder convencer a los dirigentes para que de forma conjunta y con el apoyo de la Liga MX se pueda conseguir ese objetivo.

NO CUMPLEN

El aforo mínimo de 20 mil aficionados, la obligatoriedad de que los estadios tengan por lo menos dos mil cajones de estacionamiento y la estructura deportiva donde es obligación tener por lo menos dos equipos de categorías menores y uno de femenil, fueron los aspectos mas notables que evitaron que algunos cuadros de Liga de Expansión al final de cuentas no presentaran solicitud oficial para iniciar el tema de certificación en busca de poder ascender a Liga MX. El proceso tiene un costo de 210 mil pesos más iva y los clubes estaban advertidos que si no se cumplía con los requisitos establecidos anteriormente era imposible aprobar la certificación, por ello decidieron mejor no presentar documentos y prepararse para el próximo año.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ALEXIS VEGA SOBRE EL TRI EN QATAR 2022: 'NO HABLAMOS MUCHO, ACTUAMOS'