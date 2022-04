Con Tata en el Tri terminaron permisos en concentración

EXIGENCIAS

Durante muchos años, cada que la Selección de México viajaba a Estados Unidos era muy común que los entrenadores en turno dieran alguna tarde libre para que los jugadores salieran de compras o conocieran lugares, sin embargo, con Gerardo Martino eso prácticamente se acabó, ya que el timonel argentino no es partidario de ese tipo de actividades. Uno de los pocos permisos fue al inicio de su gestión en Nueva York para el famoso brunch aquel y después de eso se acabaron las salidas, por ello desde que inicia la concentración se les informa a los futbolistas que no hay permisos para salir de compras. En el reciente viaje a Orlando, algunos se quedaron con las ganas de darse una vuelta por los famosos parques.

MILLONARIO

El partido de esta noche entre Mazatlán y Puebla equivale a 33 millones de pesos para el cuadro mazatleco que puede terminar en la posición 16 de la tabla de porcentajes y el reglamento señala que el equipo que ocupe ese sitio pagará 33 millones de pesos. Las multas de 80 y de 47 millones ya están definidas y son para Bravos y Xolos que serán 18 y 17 de la tabla. El sitio 16 se decide hasta el final y compiten Querétaro que tiene 118 puntos, Toluca 119 y Mazatlán 120 unidades. Choriceros y sinaloenses dependen de su resultado.

SIN RESPUESTA

Los cinco clubes de la Liga de Expansión que presentaron solicitud de certificación no han sido informados de cómo va el tema y están a la espera de información. Todos los clubes recibieron un cuaderno de cargos y en torno a ese documento se está haciendo la certificación, empero, los equipos esperan que haya posibilidad de platicar, ya que hay algunos que en este momento no llenan alguno de los requisitos, pero esperan ese diálogo para explicar que están trabajando en esos temas, como son capacidad de estadio e instalaciones propias de entrenamiento. El compromiso de la Liga es que en junio se conocerá cuántos de los que presentaron documentos aprobaron y en caso de que sean por lo menos cuatro se reactiva el ascenso y si no se llega a ese número, se pospone hasta que se cumpla con ese mínimo de clubes.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: JUEGOS ANTE BRASIL Y PERÚ COMPLICAN HALLAR A RIVAL EUROPEO