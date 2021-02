¿Cuánto le costó Ibargüen al América?

MAL NEGOCIO

Hace tres años el América pagó alrededor de cuatro millones de dólares por Ibargüen y aparte le hizo un contrato por cuatro años de casi un millón de dólares por año para buscar proteger la inversión en una posible transferencia posterior, situación que no fue posible y al final las Águilas tuvieron que regalarle la carta al jugador y pagarle parte del contrato que está pendiente para que el jugador aceptara ir a Santos Laguna y de esa forma liberar la plaza de extranjero. Ibargüen con todo y salario le costó al América más de siete millones de dólares de los cuales no lograron recuperar ni un solo dolar, ya que tuvieron que finiquitarlo para dejarlo libre y que pudiera ir a otro equipo.

AJUSTAN REGLAMENTO

El viernes la Liga MX emitió un comunicado a los clubes informando que por cuestiones de Covid todos los jugadores que no hayan participado en el presente torneo podrían ser negociados antes del cierre de registros del domingo pasado, por ese motivo se pudo hacer la transferencia de Andrés Ibargüen a Santos Laguna, toda vez que el colombiano ya había salido a la banca con el América en la Jornada 1 ante Atlético de San Luis y con la redacción del reglamento no podría ser negociado ya en México. Con el ajuste que hizo la Liga MX, el América ya pudo negociar al cafetalero y liberar la plaza de extranjero. El escrito señala que todo el que no hubiera jugado podría ser negociado sin importar si había salido a la banca. El fondo de la decisión es que los clubes tuvieran la libertad de hacer planteles más numerosos por el tema del Covid.

LO CONOCE

Álvaro Fidalgo no ha jugado en Primera División de España, su única experiencia con el Real Madrid fueron 12 minutos de la Copa del Rey ante el Melilla y 55 minutos de un amistoso contra el Arsenal, el resto de la carrera del mediocampista lo ha hecho en Segunda División con el Castellón y el Castilla, y en categorías inferiores del Real Madrid. Santiago Solari lo conoce bien y América decidió darle la oportunidad al entrenador de integrar a un elemento de toda su confianza a pesar de que juega en la posición donde las Águilas tienen a su mejor canterano que es Sebastián Cordova. Está claro que Fidalgo es una apuesta de Santiago Solari.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ASÍ JUEGA ÁLVARO FIDALGO, EL NUEVO REFUERZO DEL AMÉRICA.