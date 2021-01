¿Cuántos positivos deben tener los clubes para reprogramar?

NUEVAS REGLAS

Para poder tener opción de reprogramar un partido por casos de Covid-19, será necesario que un equipo tenga 10 o más positivos, así lo informó este martes la Liga MX a los 18 equipos para que todos los clubes tengan claras las reglas de ahora en adelante. Anteriormente, con ocho casos se podría posponer, y a partir de ahora tienen que ser 10 o más. En caso de que un equipo presente entre seis y nueve casos, la Liga MX tendrá que reprogramar el encuentro dentro de la misma jornada y ajustando los tiempos a la entrega de resultados, pero se tiene que jugar aunque sea dos o tres días después de como estaba inicialmente programado. Con menos de cinco casos, no hay forma de reprogramar y se tiene que jugar obligatoriamente. La intención de la presidencia de la Liga MX es que las reglas sean lo mas claras posibles para todos.

ÚLTIMO DÍA

Este miércoles es el último día que los 18 clubes de Primera División tienen para hacer las pruebas PCR indicadas por la Liga MX en forma obligatoria. Desde inicio del torneo se indicó que entre el 25, 26 y 27 de enero todos los equipos tienen que practicarse la prueba y la misma se tiene que hacer a jugadores, cuerpo técnico y personal administrativo, y notificar de inmediato los resultados a la liga. De la misma forma, ayer se recomendó a los clubes que por ahora no trabajen juntos los equipos de Fuerzas Básicas, y que cada categoría tenga su propio horario y espacio para evitar mas complicaciones.

NO HAY PERMISO

Alteños de Tepatitlán pretendía posponer su partido de la fecha 3 ante Tampico con la intención de estrenar su nueva cancha enfrentando al Campeón, sin embargo, los dirigidos por Paco Ramírez todavía no tienen fecha de cuándo podrían utilizar el nuevo césped, por ello la Liga de Expansión les indicó que buscarán sede alterna y que lo jugarán esta semana. Por la buena relación que existe entre Carlos Martín del Campo y Víctor Flores Cosio y la directiva del Atlas eligieron la cancha del Atlas Colomos para enfrentar ahí al Tampico el domingo por la tarde. La liga autorizó que el duelo sea a las 15.45 ya que el alumbrado no cumple con los requisitos y por ello se permitió que se celebre en un horario no contemplado dentro de las ventanas de la categoría.

