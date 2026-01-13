Mujeres agreden a árbitra en Ciudad de México tras derrota de su equipo

El futbol amateur en la Ciudad de México volvió a ser el centro de la atención, pero no por el desempeño deportivo, sino por un nuevo episodio de violencia que se ha vuelto viral en las plataformas digitales. En esta ocasión, la agresión fue protagonizada por un grupo de mujeres, quienes arremetieron físicamente contra una silbante tras la conclusión de un encuentro en la alcaldía Venustiano Carranza.

A través de redes sociales, comenzó a circular un video que muestra los incidentes ocurridos en la zona de gradas y la periferia de una cancha de futbol local. Según los reportes iniciales y los testimonios que acompañan la grabación, las agresoras forman parte del grupo de animación del equipo conocido como Real Modelo.

La silbante fue agredida al final del compromiso | CAPTURA C4JIMENEZ

Detalles de la agresión en la Ciudad de México

La víctima fue identificada como la árbitra Jill Ortuño, quien se encontraba desempeñando sus labores profesionales durante el partido. El conflicto estalló una vez que el equipo Real Modelo perdió el compromiso. La frustración por el resultado deportivo escaló rápidamente hacia la integridad física de la encargada de impartir justicia en el terreno de juego.

De acuerdo con diversos reportes del incidente, la molestia de las mujeres que propinaron puñetazos y patadas a la silbante se habría generado debido a que sus esposos y parejas perdieron el encuentro. Las agresoras manifestaron su inconformidad con las decisiones arbitrales, lo que derivó en una persecución y posterior ataque grupal.

En las imágenes captadas por los asistentes, se observa cómo la mujer es rodeada y derribada. A pesar de la presencia de otros oficiales y asistentes al complejo deportivo, se destaca la falta de intervención inmediata para salvaguardar a la afectada mientras era golpeada de forma brutal en el suelo.

Nadie intervino para defender a la silbante | CAPTURA C4JIMENEZ

¿Qué dijo la Fiscalía de Ciudad de México?

Tras la difusión de los hechos y la gravedad de las lesiones reportadas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer lo ocurrido y deslindar responsabilidades. Las autoridades buscan identificar plenamente a las participantes en la agresión grupal para que enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

El video del ataque se ha convertido en una pieza clave para la investigación, pues en él se distinguen los rostros de las personas que participaron en los actos violentos. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de ninguna de las involucradas, pero se espera que en las próximas horas la Fiscalía emita un comunicado con los avances de la indagatoria y el estado de salud oficial de Jill Ortuño.

La fiscal general, Bertha Alcalde Luján, con Clara Brugada en conferencia de prensa | X: @FiscaliaCDMX

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD