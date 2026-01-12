Transportistas anuncian megabloqueo en Edomex este martes 13 de enero

Un megabloqueo de transportistas está previsto para este martes 13 de enero en diversos puntos del Estado de México, lo que podría generar severas afectaciones viales, especialmente en la zona oriente y en los accesos hacia la Ciudad de México.

De acuerdo con los avisos difundidos por organizaciones de transportistas, las movilizaciones iniciarían desde las primeras horas del día, alrededor de las 9:00 de la mañana, con cierres totales o parciales en vialidades estratégicas utilizadas diariamente por miles de automovilistas y usuarios del transporte público.

Transportistas anunciaron un megabloqueo en el oriente del Estado de México para este martes 13 de enero./ X

Las protestas forman parte de una jornada de movilización con la que los transportistas buscan visibilizar diversas demandas relacionadas con temas de seguridad, operativos y condiciones de trabajo. No se descarta que los bloqueos se prolonguen por varias horas, dependiendo del desarrollo de las negociaciones con autoridades.

¿Cuáles serán las vialidades afectadas por el megabloqueo?

Entre las vialidades que registrarán afectaciones se encuentran corredores clave para la movilidad del oriente del Valle de México y los accesos a la capital del país. Los puntos señalados son:

Carretera Chalco–Cuautla

Autopista México–Puebla

Circuito Exterior Mexiquense , a la altura de Nezahualcóyotl

Calzada Ignacio Zaragoza , a la altura de Santa Martha Acatitla

Avenida Bordo de Xochiaca , en los límites de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán

Avenida Bordo de Xochiaca y Avenida Vicente Villada, como acceso al Circuito Exterior Mexiquense

Estos puntos son considerados de alta afluencia vehicular, por lo que se anticipan largos congestionamientos, retrasos y afectaciones al transporte público durante buena parte del día.

Vialidades como la autopista México–Puebla y la carretera Chalco–Cuautla registrarán afectaciones por las movilizaciones./@TecamacMex

Municipios como Chalco, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco e Ixtapaluca podrían verse particularmente impactados, así como personas que se dirigen a la CDMX para actividades laborales, escolares o de servicios.

El Circuito Exterior Mexiquense y Calzada Ignacio Zaragoza podrían presentar congestionamientos severos desde temprano./ X

¿Qué recomiendan las autoridades ante los bloqueos?

Autoridades de tránsito y protección civil recomiendan a la población salir con anticipación, considerar rutas alternas, evitar en lo posible las vialidades afectadas y mantenerse informada a través de canales oficiales para conocer actualizaciones en tiempo real.

También se sugiere, en la medida de lo posible, reprogramar traslados, optar por el trabajo a distancia o utilizar transporte público en rutas no afectadas, con el fin de reducir el impacto vial.