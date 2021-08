Cuerpo técnico del Tri olímpico recibirá premio especial

PROMESA

Por protocolo del Comité Olímpico Internacional, los entrenadores y directivos no reciben medallas, por ello Jaime Lozano, Miguel Fuentes, Ryota Nishimura y Anibal González no recibieron presea de Bronce en Tokio. Ante tal situación el presidente de la Femexfut, Yon de Luisa, prometió mandar hacer unas réplicas para el cuerpo técnico mexicano. Para el tema de las fotos que se sacaron el entrenador y sus asistentes, los jugadores prestaron sus medallas. En todas las disciplinas, el Comité establece que las medallas son únicamente para los atletas.

CEDIERON

Angel Malagón y Sebastián Jurado se iban a quedar sin medalla, ya que el Comité Olímpico Internacional informó a la delegación mexicana que en deportes de conjunto solamente los elementos que tienen actividad aunque sea por un instante pueden acceder a las preseas, y quien no haya participado no tendrá premio. Malagón y Jurado fueron los únicos del equipo mexicano que no jugaron ni un minuto, aunque Jaime Lozano los alternó a los dos como suplentes y ambos estuvieron oficialmente en las cédulas de los partidos. A través de FIFA se hizo la petición soportada en que ambos futbolistas habían sido parte del equipo y que estaban inscritos en los documentos oficiales y así fue como se logró que Malagón y Jurado se hayan llevado su medalla.

NO LOS DEJARON

Con la intención de que los jugadores tuvieran un día libre en Tokio, la Dirección de Selecciones Nacionales con el propio Gerardo Torrado en Japón, buscó la posibilidad de que el equipo saliera el sábado de la Villa Olímpica y se alojara en un hotel, situación que no les fue permitida, ya que les informaron que tenían que estar en la premiación y por lo tanto no podían salir de la burbuja, y era obligatorio permanecer en el recinto porque el protocolo establecía que solamente se podía abandonar la Villa para entrenar, para jugar o para regresar a su país al finalizar la participación.

