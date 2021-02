Culebro, candidato para sumarse a la directiva de Tigres

EN LA MIRA

Desde hace semanas en Cemex se analiza la posibilidad de integrar un directivo de Tigres con la intención de que le ayude al Ingeniero Alejandro Rodríguez y que posteriormente se pueda quedar como presidente cuando se retire el actual presidente. Dentro de la baraja de nombres que se tiene existe uno que lleva la delantera entre los que mandan en Cemex y se trata de Mauricio Culebro, quien actualmente está al frente de asuntos internacionales de la Federación Mexicana de Futbol, y anteriormente se desempeñó como dirigente de las Águilas del América. No es la primera vez que un club pretende llevarse a Culebro, hace unos meses Grupo Orlegi lo invitó como presidente del Atlas y el dirigente prefirió seguir en la Federación Mexicana de Futbol.

DEFINIDO

De los cinco extranjeros que tiene el Ulsan Hyundai solamente dos son titulares indiscutibles, se trata del holandés Dave Bulthius, quien se desempeña como central por izquierda y el otro es el centro delantero brasileño Junior Negao, que es el goleador del equipo. El resto son jugadores coreanos y el equipo juega siempre con cuatro defensores, cuatro mediocampistas y dos delanteros, y su principal atributo es la dinámica. En el transcurso de algunos partidos, el timonel quita a Negao para meter otro mediocampista y jugar con cinco volantes. En la liga local el Ulsan Hyundai no pierde desde hace nueve partidos.

¿ALGO PASÓ?

En el caso de Adalid Maganda, si bien es cierto que es uno de los silbantes con más pobre aplicación de reglamentos, no es el único, y existen por lo menos dos o tres del nivel de Maganda y trabajan con frecuencia. El año pasado Maganda se brincó los lineamientos y pitó un partido de una liga amateur, lo cual constituye una falta grave, sin embargo, no fue despedido y al contrario lo tomaron en cuenta y lo designaron para la primer jornada del presente torneo, donde no le fue bien. Es evidente que algo pasó, aparte de no pasar las pruebas físicas, para que se haya tomado la decisión de darle las gracias.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ADALID MAGANDA: 'ARTURO BRIZIO ES UN COBARDE'.