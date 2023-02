Diego Cocca prometió ir a todos los estadios de Liga MX

CUMPLE PROMESA

Diego Martín Cocca le prometió a Rodrigo Ares de Parga y a Jaime Ordiales que estaría todos los partidos de Liga MX que fuera posible y que a diferencia de Martino, que solo asistía a Ciudad de México o alrededores, el nuevo estratega viajaría a todos los estadios y ayer por la noche en el Akron, Cocca estuvo en la cancha del Akron siguiendo el partido entre Chivas y Xolos. El timonel no podrá hacer convocatorias previas antes de los duelos ante Surinam y Jamaica, y por ello quiere ver a los jugadores que tiene en mente.

QUE SE ACABE

Que el subsidio que reciben 12 equipos de la Liga de Expansión se termine en cuanto se active el ascenso es un tema que varios equipos de Liga MX lo están analizando para la próxima reunión de dueños. Esto conllevaría que automáticamente se termine el pago de la multa a los tres equipos que terminen en los lugares 16, 17 y 18 de la tabla de porcentajes. Ese dinero recabado significan 240 millones de pesos que se reparten entre 12 equipos de Liga de Expansión, que cada uno recibe 20 millones de pesos por año y es por ello que algunos clubes de Liga MX consideran que al momento de que se active el ascenso, automáticamente desaparezca el subsidio y por ende que ya no se paguen multas.

SE ACABÓ

Miguel Herrera tenía 10 años sin perder ante Chivas. Con América, Xolos y Tigres no perdió contra el Guadalajara en ese tiempo, sin embargo, esa racha se terminó anoche. El equipo de Xolos mostró una mejoría importante, pero no le alcanzó para salir vivo del Akron, ya que el equipo se le cansó en el segundo tiempo. Xolos no regresa a Tijuana, ya que se quedarán a entrenar en Guadalajara y de ahí viajarán a Ciudad de México para enfrentar el domingo al América.

