Diez equipos participarán en la Copa Sky

COPA SKY

Del 14 de diciembre del presente año al 1 de enero del entrante se llevará a cabo la Copa SKY que será aprovechada como pretemporada por 10 equipos de la Liga MX que han sido invitados a participar en dicho evento. El formato será muy parecido al de la Copa GNP que se celebró durante la pandemia y ahora la intención es que los clubes la aprovechen como encuentros de preparación antes de arrancar el Clausura 2023. Atlas, Necaxa, Mazatlán, Toluca, Tigres, Pumas, Rayados, Santos, Cruz Azul y América son los equipos considerados en primera instancia para participar en el torneo y se piensa que Guadalajara y Monterrey podrían ser las sedes de los encuentros.

SIGUE

Después de tres días de análisis, la directiva de San Luis decidió dar continuidad al proceso del técnico, André Jardine, a pesar de que el brasileño no pudo calificar ni a repesca. Los Potosinos quedaron eliminados al perder su último partido en casa contra Tigres y por ello no les alcanzó para avanzar. La gente de San Luis está consciente de que no pudieron cubrir las bajas de Berterame que fue vendido a Rayados y de Unai Bilbao que se lesionó, por ello consideraron que el estratega amazónico se merece otra oportunidad. Por ahora, Jardine ha dirigido 33 juegos en México, de los cuales 11 son triunfos, 9 empates y 13 derrotas.

DE REGRESO

Los seis goles anotados por Joao Maleck en Liga de Expansión han llamado la atención del propietario de su carta que es Grupo Orlegi que ya notificó al Tepatitlán de la posibilidad de tener de regreso al delantero. Maleck tiene contrato vigente con Santos Laguna que luego del accidente en que se vio envuelto decidieron cederlo a préstamo al Tepatitlán de la Liga de Expansión donde el ofensivo ha conseguido seis tantos en lo que va del torneo. En el cuadro alteño ya están enterados de que seguramente ya no podrán contar con Maleck para el torneo entrante.

