A finales del año pasado, la Liga MX repartió 100 millones de pesos entre los 18 equipos de Primera División con la obligación de que los invirtieran en canchas, conectividad, iluminación y seguridad y el Atlas fue el primero en aplicarlos en una cancha y una tribuna de sus nuevas instalaciones.

Por ese motivo, el presidente de la Liga, Mikel Arriola, estuvo en Guadalajara para supervisar los trabajos realizados. Hay otros clubes como Pumas y San Luis que también ya están trabajando. Los poco más de 10 millones de pesos que recibió cada conjunto no se pueden gastar en otra cosa que no sea dentro de los cuatro rubros etiquetados.

TODAVÍA NO

Mazatlán y Pumas no han podido llegar a un acuerdo en el caso de Gustavo del Prete. Los sinaloenses tienen mucho interés en poder incorporar al zurdo, toda vez que ante la lesión de Nicolás Benedetti se quedaron sin un generador de futbol y por ello tienen al argentino como primera opción, aunque también tienen otras posibilidades en caso de que no le puedan llegar al precio al universitario.

SIGUEN

Los árbitros internacionales de la Liga MX seguirán ausentes en la Fecha 2, ya que la Comisión de Arbitraje les seguirá dando oportunidad a los novatos, tal y como sucedió en a primera jornada.

Jesús Quirarte (Pachuca vs León), Camacho Peregrina (Toluca vs Mazatlán), Antonio López (San Luis vs Pumas) y Vicente Reinoso (Puebla vs Necaxa) son los elegidos. Ninguno de los internacionales tiene partido como juez central y la mayoría estará en el VAR.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS MEJORES